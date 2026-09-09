Lionel Messi Eldense'nin sahibi oldu! İspanya'da doğrudan iki kulüpte mülkiyet
Lionel Messi, futbolculuk kariyerinin yanı sıra kulüp sahipliği alanındaki yatırımlarını da büyütüyor. Arjantinli yıldızın, İspanya'nın La Liga 2 ekiplerinden Eldense'nin yeni sahibi olduğu bildirildi.
Lionel Messi, futbol dünyasındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli yıldız, İspanya'nın ikinci liginde mücadele eden Eldense'nin yeni sahibi oldu.
Böylece Messi'nin futbol kulüplerindeki yatırım ağı genişledi.
MESSİ'NİN KULÜP YATIRIMLARI GENİŞLİYOR
Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami formalarıyla futbola damga vuran Messi, futbolculuk döneminde farklı alanlardaki yatırımlarıyla da öne çıktı.
Arjantinli yıldızın Eldense hamlesi, kulüp sahipliği konusunda attığı yeni bir adım olarak kayıtlara geçti.
Messi'nin İspanya futbolundaki yatırımı ise Eldense ile sınırlı değil. Arjantinli futbolcu, Nisan 2026'da İspanya beşinci liginde mücadele eden Katalan ekibi UE Cornella'nın hisselerinin tamamını satın almıştı.
İSPANYA'DA İKİNCİ KULÜP
UE Cornella yatırımı, Messi'nin doğrudan sahibi olduğu ilk futbol kulübü olarak öne çıkmıştı.
Eldense'nin satın alınmasıyla birlikte yıldız futbolcunun İspanya futbolundaki kulüp yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.
Eldense, İspanyol futbolunun ikinci kademesi olan La Liga 2'de mücadele ediyor. Messi'nin bu yatırımla birlikte farklı seviyelerde mücadele eden iki İspanyol kulübünde doğrudan sahiplik konumuna ulaşması, futbol sonrası dönem için kurduğu yatırım yapısının da genişlediğini gösteriyor.