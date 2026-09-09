

Eldense, İspanyol futbolunun ikinci kademesi olan La Liga 2'de mücadele ediyor. Messi'nin bu yatırımla birlikte farklı seviyelerde mücadele eden iki İspanyol kulübünde doğrudan sahiplik konumuna ulaşması, futbol sonrası dönem için kurduğu yatırım yapısının da genişlediğini gösteriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN