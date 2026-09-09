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Arsenal Napoli'yi 1-0 ile devirdi! 3 puan Ödegaard'dan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Napoli ile Arsenal karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi 1-0 kazanarak Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

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Arsenal Napoli'yi 1-0 ile devirdi! 3 puan Ödegaard'dan

Karşılaşmanın uzun bölümünde skor dengede giderken Arsenal aradığı golü 75. dakikada buldu. Martin Ödegaard'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçen konuk ekip, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

ARSENAL 3 PUANLA BAŞLADI

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselen Arsenal, yeni sezona da galibiyetle başladı. İngiliz ekibi, Napoli deplasmanında aldığı 1-0'lık sonuçla ilk haftayı 3 puanla tamamladı.

Martin Ödegaard Arsenal'e 3 puanı getiren isim olduMartin Ödegaard Arsenal'e 3 puanı getiren isim oldu

NAPOLI YİNE HAYAL KIRIKLIĞIYLA BAŞLADI

Geçen sezon lig aşamasında ilk 24'e giremeyen Napoli, yeni Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk maçında da istediği sonucu alamadı. İtalyan temsilcisi, sahasında Arsenal'e mağlup olarak ilk haftayı puansız kapattı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin gelecek haftasında sahasında Lille'i konuk edecek. Napoli ise Villarreal deplasmanına gidecek.

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