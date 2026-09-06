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Kocaelispor Süper Lig'de Samsunspor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Körfez ekibi, Florian Aye'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanarak ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

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Kocaelispor Süper Lig'de Samsunspor'u 1-0 yendi

Kocaelispor'a galibiyeti getiren gol karşılaşmanın 26. dakikasında geldi. Florian Aye'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Samsunspor ikinci mağlubiyetini aldıSamsunspor ikinci mağlubiyetini aldı

KOCAELİSPOR'DAN 3'TE 3

Sezona aldığı mağlubiyetle başlayan Kocaelispor, ardından oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir seri yakaladı. Samsunspor galibiyetiyle puanını 9'a yükselten Körfez temsilcisi, Süper Lig'de üçüncü sıraya çıktı.

Kocaelispor üst üste 3. maçını kazandıKocaelispor üst üste 3. maçını kazandı

SAMSUNSPOR 4 PUANDA KALDI

Sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Kocaelispor deplasmanından da puansız ayrılan Samsunspor, 4 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi, Kocaelispor karşısında gol sevinci yaşayamadı.

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