Kocaelispor Süper Lig'de Samsunspor'u 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Körfez ekibi, Florian Aye'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanarak ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Giriş Tarihi:
Kocaelispor'a galibiyeti getiren gol karşılaşmanın 26. dakikasında geldi. Florian Aye'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
KOCAELİSPOR'DAN 3'TE 3
Sezona aldığı mağlubiyetle başlayan Kocaelispor, ardından oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir seri yakaladı. Samsunspor galibiyetiyle puanını 9'a yükselten Körfez temsilcisi, Süper Lig'de üçüncü sıraya çıktı.
SAMSUNSPOR 4 PUANDA KALDI
Sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Kocaelispor deplasmanından da puansız ayrılan Samsunspor, 4 puanda kaldı. Karadeniz temsilcisi, Kocaelispor karşısında gol sevinci yaşayamadı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor