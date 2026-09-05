

SIRBİSTAN'IN KARNESİ: 7 MAÇTA 7 GALİBİYET

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Sırbistan ise İstanbul'a oldukça güçlü bir performansla geldi. B Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Sırbistan, yarı finale kadar oynadığı 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. Avrupa Şampiyonası tarihinde 3 kez altın madalya kazanan Sırbistan'ın ayrıca 2 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunuyor.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki mücadele, iki takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki geçmiş rekabeti açısından da önem taşıyor. Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.