Türkiye - Sırbistan | 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçı canlı takip
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan karşısında finale çıkmak için mücadele ediyor. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Türkiye - Sırbistan maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı organizasyonda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek için sahada.
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TÜRKİYE - Sırbistan : 25-20 (1. Set)
Türkiye, turnuvada şu ana kadar oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak yarı finale geldi.
A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milli takım, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
FİLENİN SULTANLARI 8. KEZ YARI FİNALDE
Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 8. kez yarı final mücadelesi veriyor. Milli takım, 2003 ve 2011'in ardından 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da da son 4 takım arasında yer aldı.
Avrupa şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Filenin Sultanları, 2023 yılında elde ettiği şampiyonluğun ardından organizasyonda bir kez daha zirveye çıkmak için mücadele ediyor.
SIRBİSTAN'IN KARNESİ: 7 MAÇTA 7 GALİBİYET
Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Sırbistan ise İstanbul'a oldukça güçlü bir performansla geldi. B Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.
Sırbistan, yarı finale kadar oynadığı 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. Avrupa Şampiyonası tarihinde 3 kez altın madalya kazanan Sırbistan'ın ayrıca 2 gümüş ve 1 bronz madalyası bulunuyor.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki mücadele, iki takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki geçmiş rekabeti açısından da önem taşıyor. Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
FİNALİN DİĞER ADAYLARI POLONYA VE İTALYA
Avrupa Şampiyonası'nın diğer yarı finalinde ise Polonya ile İtalya karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye-Sırbistan yarı finalinin galibi ile Polonya-İtalya eşleşmesinden üstün çıkan takım, 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da oynanacak finalde Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.