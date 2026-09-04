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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Türkiye'nin Kupası'nda 1. eleme turu maç programı da belli oldu. İşte TFF'den yapılan açıklama ve maç fikstürü...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı yine Turkuvaz Medya'da olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. eleme turu maç programını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı-2

TFF'den yapılan açıklama ve fikstür şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

Bu turda maçlar 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacaktır.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı başlıyor! İşte maç programı-3

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