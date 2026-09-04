Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı yine Turkuvaz Medya'da olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 1. eleme turu maç programını duyurdu.





TFF'den yapılan açıklama ve fikstür şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.



Bu turda maçlar 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacaktır.



Karşılaşmaların programı şöyle: