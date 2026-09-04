Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 54 milyon euro seviyesinde bulunan gelirde önemli bir artış yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon forma sponsorluklarından elde ettiği toplam gelirin 68 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

Galatasaray, sportif başarısının yanı sıra forma sponsorluklarından elde ettiği gelirle de büyümeye devam ediyor.



FORMA SPONSORLUĞUNDA YENİ ANLAŞMALAR

Galatasaray'ın üst üste kazandığı şampiyonlukların kulübe yönelik ticari ilgiyi artırdığı ifade edilirken, yönetim forma sponsorluk gelirlerini daha da yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Pasifik Holding ile Avrupa ve Süper Lig maçlarında geçerli olmak üzere forma göğüs sponsorluğu konusunda 17.5 milyon euroluk anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla birlikte forma üzerindeki sponsorluk gelirleri 68 milyon euro seviyesine ulaştı.