Galatasaray'ın forma geliri rekor seviyeye ulaştı: 68 milyon euro!
Üst üste gelen şampiyonluklarla ticari ilgiyi artıran Galatasaray, forma sponsorluk gelirinde 68 milyon euro seviyesine çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni anlaşmalarla bu rakamı 80 milyon euroya taşımayı hedefliyor.
Galatasaray, sportif başarısının yanı sıra forma sponsorluklarından elde ettiği gelirle de büyümeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezon forma sponsorluklarından elde ettiği toplam gelirin 68 milyon euroya ulaştığı belirtildi.
Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 54 milyon euro seviyesinde bulunan gelirde önemli bir artış yaşandı.
FORMA SPONSORLUĞUNDA YENİ ANLAŞMALAR
Galatasaray'ın üst üste kazandığı şampiyonlukların kulübe yönelik ticari ilgiyi artırdığı ifade edilirken, yönetim forma sponsorluk gelirlerini daha da yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüp son olarak Pasifik Holding ile Avrupa ve Süper Lig maçlarında geçerli olmak üzere forma göğüs sponsorluğu konusunda 17.5 milyon euroluk anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla birlikte forma üzerindeki sponsorluk gelirleri 68 milyon euro seviyesine ulaştı.
HEDEF 80 MİLYON EURO
Galatasaray formasında şu anda yalnızca sırt bölümünün boş kaldığı belirtilirken, yönetimin bu bölüme yönelik yeni bir sponsorluk anlaşması yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Planlanan yeni anlaşmaların tamamlanması halinde sarı-kırmızılıların yıllık forma sponsorluk gelirini 80 milyon euro seviyesine çıkarması hedefleniyor.
Bu hedefin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın forma sponsorluk gelirleri geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 30 artmış olacak.
Böylece kulübün sportif başarılarının ticari gelirlerine yansıması da forma sponsorlukları üzerinden devam edecek.