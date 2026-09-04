Potanın Perileri Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı: Türkiye ilk maçında Belçika'ya 89-75 yenildi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu’ndaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Potanın Perileri rakibine 89-75 yenilerek ilk sınavından üzgün ayrıldı.
Potanın Perileri FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na kötü başladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika ile karşılaştığı mücadelede rakibine 89-75 mağlup oldu.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | BELÇİKA - TÜRKİYE: 26-24
2. ÇEYREK | BELÇİKA - TÜRKİYE: 44-45
3. ÇEYREK | BELÇİKA - TÜRKİYE: 71-54
4. ÇEYREK | BELÇİKA - TÜRKİYE: 89-75
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
06.09.2026 - AVUSTRALYA
07.09.2026 - PORTO RİKO
POTANIN PERİLERİ 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU
Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan.
Galatasaray'a formadan çılgın gelir!
Fenerbahçe'den +4 için sürpriz hamle!