Fenerbahçe'den +4 için sürpriz hamle! O isim bekleniyor

Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününe girilirken kadro planlamasında yabancı kontenjanı belirleyici olacak. Sarı-lacivertli yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 23 yaş altı yabancı oyuncular için tanıdığı +4 kontenjanı en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kalan son kişilik kontenjanın kime ayrılacağı bugün netleşecek.



TRANSFER İÇİN BEKLETİLDİ Fenerbahçe'nin +4 yabancı U23 kontenjanında şu anda Brown, Nene ve Oppong bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, kalan son kontenjan için ise transferin son saatlerine kadar bekleme kararı aldı. Bu bölgeye yeni bir genç yabancı takviyesi yapılması halinde kontenjan yeni transfer için kullanılacak.