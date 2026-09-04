Fenerbahçe'den +4 için sürpriz hamle! O isim bekleniyor
Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününde gözler +4 yabancı U23 kontenjanına çevrildi. Brown, Nene ve Oppong'un ardından kalan son kontenjan için karar bugün verilecek. Yeni bir genç yabancı transferi yapılmazsa Ognjen Mimovic takımda kalacak.
Fenerbahçe'de transfer döneminin son gününe girilirken kadro planlamasında yabancı kontenjanı belirleyici olacak.
Sarı-lacivertli yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 23 yaş altı yabancı oyuncular için tanıdığı +4 kontenjanı en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kalan son kişilik kontenjanın kime ayrılacağı bugün netleşecek.
TRANSFER İÇİN BEKLETİLDİ
Fenerbahçe'nin +4 yabancı U23 kontenjanında şu anda Brown, Nene ve Oppong bulunuyor.
Sarı-lacivertli yönetim, kalan son kontenjan için ise transferin son saatlerine kadar bekleme kararı aldı.
Bu bölgeye yeni bir genç yabancı takviyesi yapılması halinde kontenjan yeni transfer için kullanılacak.
KONTENJAN MIMOVIC'E KALACAK
Ancak herhangi bir transfer gerçekleşmezse teknik heyetin tercihi Ognjen Mimovic olacak.
Böylece 22 yaşındaki Sırp sağ bek, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda yer alabilecek.
MIMOVIC'İN FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe, Mimovic'i 2024-25 sezonunun devre arasında Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Büyük beklentilerle transfer edilen genç futbolcu, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlandı.
Mimovic, Fenerbahçe'ye transferinin ardından önce Rusya'nın Zenit takımına, daha sonra ise Kıbrıs temsilcisi Pafos'a kiralandı.
Buna karşın Sırp futbolcu, yüksek bonservis bedeline rağmen Fenerbahçe formasıyla henüz hiçbir resmi karşılaşmada görev yapamadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA YER ALDI
Geniş kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olarak görülen Mimovic için dün gece sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklanırken Sırp sağ bekin de listede yer aldığı görüldü.