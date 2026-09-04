CANLI: Belçika - Türkiye Dünya Kupası C Grubu maçı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu’ndaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Potanın Perileri FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda sahne alıyor. Türkiye C Grubu'ndaki ilk maçta parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Rakip ise Belçika.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | BELÇİKA - TÜRKİYE: 26-24
2. ÇEYREK | BELÇİKA - TÜRKİYE: 30-29
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
06.09.2026 - AVUSTRALYA
07.09.2026 - PORTO RİKO
POTANIN PERİLERİ 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU
Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan.
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