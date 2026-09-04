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CANLI: Belçika - Türkiye Dünya Kupası C Grubu maçı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu’ndaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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CANLI: Belçika - Türkiye Dünya Kupası C Grubu maçı

Potanın Perileri FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda sahne alıyor. Türkiye C Grubu'ndaki ilk maçta parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Rakip ise Belçika.

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ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | BELÇİKA - TÜRKİYE: 26-24
2. ÇEYREK | BELÇİKA - TÜRKİYE: 30-29

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POTANIN PERİLERİ 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU

Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan.

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