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Sultanlar yarı finale uçtu! Türkiye Almanya'yı 3-1 yendi

Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve Sırbistan ile eşleşti.

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Sultanlar yarı finale uçtu! Türkiye Almanya'yı 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette Almanlar, çekişmeli bir mücadelenin ardından seti 25-22 kazanarak skorda eşitliği yakaladı. Üçüncü sette 25-18 kazanan milliler yeniden öne geçti. Son sette de hata yapmayarak 25-22 kazandı ve adını yarı finale yazdırma başarısı gösterdi.

Video Oynatma İkonu Filenin Sultanları yarı finalde!

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SETLERE GÖRE SKORLAR

1. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 18-25 (0-1)
2. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 25-22 (1-1)
3. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 18-25 (1-2)
4. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 22-25 (1-3)

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AZERBAYCAN'I ELEDİ, RAKİP BELLİ

Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan'ı 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Almanya ise Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sultanlar Almanya karşısında kazanmasıyla birlikte Sırbistan ile yarı finalde eşleşti. Sırplar, Yunanistan'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Türkiye çeyrek finalde Almanya ile karşılaştıTürkiye çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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