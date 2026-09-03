Sultanlar yarı finale uçtu! Türkiye Almanya'yı 3-1 yendi
Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve Sırbistan ile eşleşti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finale yükseldi.
Filenin Sultanları ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette Almanlar, çekişmeli bir mücadelenin ardından seti 25-22 kazanarak skorda eşitliği yakaladı. Üçüncü sette 25-18 kazanan milliler yeniden öne geçti. Son sette de hata yapmayarak 25-22 kazandı ve adını yarı finale yazdırma başarısı gösterdi.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 18-25 (0-1)
2. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 25-22 (1-1)
3. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 18-25 (1-2)
4. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 22-25 (1-3)
AZERBAYCAN'I ELEDİ, RAKİP BELLİ
Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan'ı 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Almanya ise Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sultanlar Almanya karşısında kazanmasıyla birlikte Sırbistan ile yarı finalde eşleşti. Sırplar, Yunanistan'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
TÜRKİYE'NİN KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın