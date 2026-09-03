A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları ilk seti 25-18 kazandı. İkinci sette Almanlar, çekişmeli bir mücadelenin ardından seti 25-22 kazanarak skorda eşitliği yakaladı. Üçüncü sette 25-18 kazanan milliler yeniden öne geçti. Son sette de hata yapmayarak 25-22 kazandı ve adını yarı finale yazdırma başarısı gösterdi.

Filenin Sultanları yarı finalde!