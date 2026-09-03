Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Yeni transferler listede
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya teslim etti. Sarı-kırmızılıların listesinde yeni transferler de yer buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden Galatasaray, Avrupa arenasındaki kadrosunu açıkladı. Kadroda Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane ve Deniz Gül yer aldı.
AÇILIŞ LİZBON'DA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçına 9 Eylül'de çıkacak. Sarı-kırmızılılar TSİ 22.00'de Sporting'e konuk olacak. Okan Buruk'un ekibi lig aşamasında 4 karşılaşmayı sahasında, 4 mücadeleyi ise deplasmanda oynayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü şöyle:
9 Eylül 2026 Sporting Lizbon (D)
13 Ekim 2026 Barcelona
21 Ekim 2026 Lille (D)
3 Kasım 2026 Stuttgart
24 Kasım 2026 Aston Villa
8 Aralık 2026 AEK (D)
19 Ocak 2027 Feyenoord
27 Ocak 2027 PSG (D)