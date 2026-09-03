CANLI Almanya - Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Sultanları, zorlu randevuda rakibini yenerek adını son 4 takım arasına yazdırmak amacında. Kazanması halinde ise Sırbistan - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Almanya.
CANLI SKORLAR
1. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 18-25 (0-1)
2. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 21-17
MAÇ SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NDA
Milliler için en önemli koz taraftar desteği. İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele, 19.00'dan itibaren TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.
AZERBAYCAN'I ELEDİ, RAKİP BELLİ
Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan'ı 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Almanya ise Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Almanya karşısında kazanması halinde Sırbistan ile yarı finalde karşılaşacak. Sırplar, Yunanistan'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
TÜRKİYE'NİN KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın