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CANLI Almanya - Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Sultanları, zorlu randevuda rakibini yenerek adını son 4 takım arasına yazdırmak amacında. Kazanması halinde ise Sırbistan - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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CANLI Almanya - Türkiye

Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Almanya.

Türkiye yarı finale çıkması halinde Sırbistan - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle eşleşecekTürkiye yarı finale çıkması halinde Sırbistan - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle eşleşecek

CANLI SKORLAR

1. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 18-25 (0-1)
2. SET: ALMANYA - TÜRKİYE: 21-17

Türkiye turnuvada şampiyonluk hedefliyorTürkiye turnuvada şampiyonluk hedefliyor

MAÇ SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NDA

Milliler için en önemli koz taraftar desteği. İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele, 19.00'dan itibaren TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Türkiye son maçında Azerbaycan'ı elediTürkiye son maçında Azerbaycan'ı eledi

AZERBAYCAN'I ELEDİ, RAKİP BELLİ

Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan'ı 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Almanya ise Belçika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya karşısında kazanması halinde Sırbistan ile yarı finalde karşılaşacak. Sırplar, Yunanistan'ı 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Melissa Vargas milli takımımızın en önemli kozlarından biriMelissa Vargas milli takımımızın en önemli kozlarından biri

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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