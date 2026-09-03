Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Almanya.

Türkiye turnuvada şampiyonluk hedefliyor

MAÇ SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NDA

Milliler için en önemli koz taraftar desteği. İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele, 19.00'dan itibaren TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.