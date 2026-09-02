Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda, elde edilecek bedelden Midtjylland'a ödenen veya ödenecek tutar düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 15'i Danimarka ekibine verilecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılan 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeneceği belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, " Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju'nun kulübümüze transferi konusunda Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Trabzonspor, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 22 yaşındaki forvet Franculino Gludo Dju'yu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı genç futbolcuyu UEFA Konferans Ligi kadrosuna da dahil etti.

Trabzonspor'un sözleşmedeki opsiyon hakkını kullanması halinde 22 yaşındaki forvet, 2030-2031 sezonunda 2 milyon 406 bin 250 euro garanti ücret kazanacak. Menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacak.

Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncuya her futbol sezonu için 2 milyon 125 bin euro garanti ücret ödenecek.

Franculino Gludo Dju geleceğin en önemli golcülerinden biri olmaya aday

TRABZON'A GELDİ

Trabzonspor'un 17 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığını açıkladığı Franculino Gludo Dju, Başkan Ertuğrul Doğan'a ait TC-TSS kodlu özel uçakla Paris'ten Trabzon'a hareket etti. 17.00 sıralarında şehre iniş yaptı.

"KATKI VERMEYE GELDİM"

Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Franculino Gludo Dju, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi çok iyi hissediyorum. Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün söyledikleri benim çok hoşuma gitti. Bu nedenle de buraya geldim. Buraya katkı vermeye geldim. Elimden gelen her şeyi yapacağımı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Franculino Dju Trabzon'a geldi!

GİNE-BISSAU'DA DÜNYAYA GELDİ

Tam adı Franculino Gludo Dju olan futbolcu, 28 Haziran 2004'te Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da dünyaya geldi.

Genç santraforun Avrupa'ya uzanan hikayesi küçük yaşlarda başladı. Gine-Bissau'dan ayrılan Trabzonspor'un yeni transferi, futbol eğitimi için yaklaşık 4 bin 500 kilometre uzaklıktaki Portekiz'e giderek Lizbon'da amcasının yanında yaşamaya başladı.

AİLESİNDEN AYRILDI, AMCASININ YANINDA YAŞADI

Franculino Gludo Dju'nun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri Portekiz'e taşınması oldu. Genç yaşta ailesinden ayrılan Gine-Bissaulu futbolcu, Lizbon'da amcasının yanında yeni bir hayat kurdu.

Gine-Bissau'dan Portekiz'e gitmenin hayatında büyük bir değişiklik yarattığını anlatan 22 yaşındaki oyuncu, bu deneyimin daha sonra farklı ülkelere uyum sağlamasını kolaylaştırdığını ifade etti.