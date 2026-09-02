Trabzonspor forvet transferini bitirdi! Franculino Gludo Dju şehre ayak bastı
Trabzonspor, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip, Franculino Gludo Dju’nun transferi için Midtjylland ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını resmen duyurdu. 22 yaşındaki forvet için kulübüne 17 milyon euro ödenecek. Dju kendisini taşıyan özel uçakla Trabzon'a geldi.
Trabzonspor, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 22 yaşındaki forvet Franculino Gludo Dju'yu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı genç futbolcuyu UEFA Konferans Ligi kadrosuna da dahil etti.
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala forvet takviyesini gerçekleştiren Trabzonspor, Franculino Gludo Dju'nun transferi konusunda Midtjylland ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju'nun kulübümüze transferi konusunda Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır" denildi.Trabzonspor Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile prensipte anlaştı
17 MİLYON EURO ÖDENECEK
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılan 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeneceği belirtildi.
Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer edilmesi durumunda, elde edilecek bedelden Midtjylland'a ödenen veya ödenecek tutar düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 15'i Danimarka ekibine verilecek.
4+1 YILLIK SÖZLEŞME
Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncuya her futbol sezonu için 2 milyon 125 bin euro garanti ücret ödenecek.
Trabzonspor'un sözleşmedeki opsiyon hakkını kullanması halinde 22 yaşındaki forvet, 2030-2031 sezonunda 2 milyon 406 bin 250 euro garanti ücret kazanacak. Menajerlik hizmet bedeli olarak ise futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacak.
TRABZON'A GELDİ
Trabzonspor'un 17 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığını açıkladığı Franculino Gludo Dju, Başkan Ertuğrul Doğan'a ait TC-TSS kodlu özel uçakla Paris'ten Trabzon'a hareket etti. 17.00 sıralarında şehre iniş yaptı.
"KATKI VERMEYE GELDİM"
Trabzon Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Franculino Gludo Dju, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi çok iyi hissediyorum. Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün söyledikleri benim çok hoşuma gitti. Bu nedenle de buraya geldim. Buraya katkı vermeye geldim. Elimden gelen her şeyi yapacağımı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.Franculino Dju Trabzon'a geldi!
GİNE-BISSAU'DA DÜNYAYA GELDİ
Tam adı Franculino Gludo Dju olan futbolcu, 28 Haziran 2004'te Gine-Bissau'nun başkenti Bissau'da dünyaya geldi.
Genç santraforun Avrupa'ya uzanan hikayesi küçük yaşlarda başladı. Gine-Bissau'dan ayrılan Trabzonspor'un yeni transferi, futbol eğitimi için yaklaşık 4 bin 500 kilometre uzaklıktaki Portekiz'e giderek Lizbon'da amcasının yanında yaşamaya başladı.
AİLESİNDEN AYRILDI, AMCASININ YANINDA YAŞADI
Franculino Gludo Dju'nun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri Portekiz'e taşınması oldu. Genç yaşta ailesinden ayrılan Gine-Bissaulu futbolcu, Lizbon'da amcasının yanında yeni bir hayat kurdu.
Gine-Bissau'dan Portekiz'e gitmenin hayatında büyük bir değişiklik yarattığını anlatan 22 yaşındaki oyuncu, bu deneyimin daha sonra farklı ülkelere uyum sağlamasını kolaylaştırdığını ifade etti.
YETİŞTİĞİ AKADEMİDE ZOR ŞARTLAR
Genç golcünün Gine-Bissau'da futbol eğitimi aldığı dönemde imkanlar oldukça kısıtlıydı.
Midtjylland yöneticisi Ove Pedersen, Franculino Gludo Dju'nun yetiştiği akademiyi ziyaret ettiğinde karşılaştığı şartları anlattı. Pedersen, futbolcuların neredeyse beton haline gelmiş bir zeminde antrenman yaptığını belirtti.
ÜLKESİYLE BAĞINI HİÇ KOPARMADI
Avrupa'da yaşamını sürdüren Franculino Gludo Dju, doğduğu Gine-Bissau ile bağını korudu. Genç futbolcu, fırsat bulduğu tatil dönemlerinde ülkesine dönmeye çalıştığını söyledi.
Gine-Bissau'daki insanların kariyerini yakından takip ettiğini belirten Trabzonspor'un yeni golcüsü, ülkesindeki gençlerin kendisinden daha yetenekli olabileceğini de dile getirdi.
Gençlere çalışmaları, fedakarlık yapmaları ve hayallerinin peşinden gitmeleri yönünde mesaj veren 22 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da sahip olduğu imkanların Gine-Bissau'daki gençler için de mümkün olmasını istediğini vurguladı.
"SADECE KENDİM İÇİN DEĞİL, ONLAR İÇİN DE ÇALIŞIYORUM"
Franculino Gludo Dju'nun Gine-Bissau ile ilişkisi yalnızca memleket özlemiyle sınırlı değil. Genç santrafor, Avrupa'daki profesyonel şartları gördükten sonra ülkesindeki gençleri daha fazla düşündüğünü anlattı.
Gine-Bissau'da kendisinin sahip olduğu şartlara ulaşmak isteyen çok sayıda oyuncu bulunduğunu belirten genç golcü, yalnızca kendisi için değil onlar için de çalışması gerektiğini ifade etti.
İNGİLİZCE İÇİN ÖZEL DERS ALDI
Portekiz'den Danimarka'ya geçiş sürecinde genç golcünün aşması gereken engellerden biri de dil oldu.
Benfica'dan ayrılarak Danimarka'ya gitmeye hazırlanırken İngilizcesini geliştirmek isteyen Franculino Gludo Dju, özel ders almaya başladı. Dil eğitmeni Joel Ferreira ile çalışan genç oyuncu, Danimarka'ya taşındıktan sonra da eğitimine devam etti.
22 yaşındaki futbolcu, haftada iki kez İngilizce dersi aldığını ve zaman içerisinde dili daha iyi kullanmaya başladığını anlattı.
ZOR DÖNEMLERDE AİLESİNDEN DESTEK ALDI
Franculino Gludo Dju, kariyerinin istediği gibi gitmediği dönemlerde ailesinin ve yakın çevresinin desteğini yanında hissetti.
Benfica'da yeterince forma şansı bulamadığı dönemin kendisini zorladığını anlatan genç futbolcu, stresli veya üzgün olduğunda konuşabileceği aile üyeleri ve arkadaşlarının bulunduğunu söyledi.
Benfica'daki insanların da bu süreçte kendisine destek verdiğini belirtti.
EN BÜYÜK ENDİŞELERİNDEN BİRİ KİLO ALMAKTI
Maçlardan uzak kaldığı dönemde genç golcünün kafasını kurcalayan konulardan biri fiziksel durumuydu.
22 yaşındaki oyuncu, oynamadığı süreçte kilo almaktan endişe ettiğini anlattı. Daha önce kendisini hızlı bir futbolcu olarak gördüğünü belirten Franculino Gludo Dju, maçlardan uzak kaldıkça hızını kaybettiğini hissetmeye başladığını söyledi.