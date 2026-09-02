Fırtına’dan Franculino Dju hamlesi: Prensip anlaşmasına varıldı
Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken Midtjylland forması giyen Franculino Dju için önemli bir adım attı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki forvet oyuncusu ve Danimarka ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Midtjylland forması giyen Franculino Dju için hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.Trabzonspor Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile prensipte anlaştı
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor