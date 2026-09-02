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Fırtına’dan Franculino Dju hamlesi: Prensip anlaşmasına varıldı

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken Midtjylland forması giyen Franculino Dju için önemli bir adım attı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki forvet oyuncusu ve Danimarka ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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Fırtına’dan Franculino Dju hamlesi: Prensip anlaşmasına varıldı

Trabzonspor, Midtjylland forması giyen Franculino Dju için hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Video Oynatma İkonu Trabzonspor Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile prensipte anlaştı

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