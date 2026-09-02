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Anderson Talisca Al-Jazira'da: Sağlık kontrolünden geçecek

Fenerbahçe’de geleceği merak edilen Anderson Talisca’nın yeni adresi belli oldu. Brezilyalı yıldızın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, Talisca’nın 3 Eylül Perşembe günü sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

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Anderson Talisca Al-Jazira'da: Sağlık kontrolünden geçecek

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu haline gelen Talisca'nın son durumu belli oldu. Futbolcu kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira'da sürdürecek.

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Anderson Talisca Al-Jazira'da: Sağlık kontrolünden geçecek-2

A Spor'un haberine göre futbolcu yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Talisca'nın 3 Eylül Perşembe günü yeni kulübü için Birleşik Arap Emirlikleri'nde sağlık kontrollerinden geçeceği de aktarıldı.

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Ebru Bektaş
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