Anderson Talisca Al-Jazira'da: Sağlık kontrolünden geçecek
Fenerbahçe’de geleceği merak edilen Anderson Talisca’nın yeni adresi belli oldu. Brezilyalı yıldızın Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, Talisca’nın 3 Eylül Perşembe günü sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.
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Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu haline gelen Talisca'nın son durumu belli oldu. Futbolcu kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Jazira'da sürdürecek.Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Anderson Talisca Al-Jazira ile anlaştı
A Spor'un haberine göre futbolcu yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Talisca'nın 3 Eylül Perşembe günü yeni kulübü için Birleşik Arap Emirlikleri'nde sağlık kontrollerinden geçeceği de aktarıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor