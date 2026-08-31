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Lionel Messi'den veda kararı! Arjantin Milli Takımı'nı bıraktı

Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, milli takım kariyerine ilişkin kararını açıkladı. 39 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

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Lionel Messi'den veda kararı! Arjantin Milli Takımı'nı bıraktı

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından aldığı veda kararını kamuoyuyla paylaştı.

FİNAL OYNAMIŞTI

Lionel Messi ülkesi Arjantin ile birlikte İspanya karşısında final mücadelesine çıkmış ancak mağlubiyete engel olamamıştı.

Lionel Messi Arjantin ile Dünya Kupası kazandıLionel Messi Arjantin ile Dünya Kupası kazandı

"ÇOK ACI VERİCİ BİR DÖNEM"

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Finalden bu yana geçen bu süre içinde, uzun uzun düşündükten sonra, Milli Takım'dan ayrılma kararımı hepinizle paylaşmak istiyorum… Bu karar ruhumu derinden yaraladı ve hâlâ da yaralıyor ancak artık zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son yıllarda değil, daha önceki dönemlerde de öyle. Bu forma için her zaman mücadele ettim ve her şeyimi verdim; size mutluluklar yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için. Artık çok az zaman kaldı ve bazı dönemler sona eriyor; bu da benim için çok acı verici bir dönem. Milli Takım'da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen adadım, artık verecek başka bir şeyim kalmadı; üstelik arkamdan bu takımda yer almayı hak eden çok yetenekli gençler geliyor.

Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahadan dinleyememeyi çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan sizi destekleyip arkanızda olacağım (iyi günde de, kötü günde de, hatta kötü günlerde daha da fazla). Her zaman yanımda olan, bu çok güzel ama zorlu yolculukta bana eşlik eden aileme teşekkür ederim. Birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve yöneticilere teşekkür ederim. Yaşadığım unutulmaz anıları ve anları kalbimde taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'nda 125 gol attıLionel Messi Arjantin Milli Takımı'nda 125 gol attı

193 GOL KATKISI VAR

Arjantin Milli Takımı'ndaki ilk maçına 17.08.2005 tarihinde çıkan Lionel Messi, o günden itibaren tam 207 kez sahada yer aldı. Söz konusu mücadelelerde 125 gol atıp 68 de asist yaparak 193 defa tabelanın değişmesini sağladı. 39 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 1 Dünya Kupası, 2 Amerika Kupası, 1 CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası kazandı. Ayrıca Olimpiyat Oyunları ve U20 Dünya Kupası zaferleri de yaşadı.

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