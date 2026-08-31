Kenan Yıldız ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalabilir

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.

AMELİYAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Juventus'tan yapılan açıklamada Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında bulunan kırık nedeniyle osteosentez ameliyatı geçirdiği belirtildi. Kulüp doktoru Marco Freschi'nin de hazır bulunduğu ameliyatın başarıyla tamamlandığı ve milli futbolcunun rehabilitasyon programına başlayacağı ifade edildi.