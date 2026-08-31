Kenan Yıldız ameliyat oldu! 3 ay sahalardan uzak kalabilir
Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı. 21 yaşındaki yıldızın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Diğer yandan genç futbolcunun milli takımda kaçırması muhtemel karşılaşmalar da belli oldu.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki futbolcunun sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.
AMELİYAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Juventus'tan yapılan açıklamada Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanında bulunan kırık nedeniyle osteosentez ameliyatı geçirdiği belirtildi. Kulüp doktoru Marco Freschi'nin de hazır bulunduğu ameliyatın başarıyla tamamlandığı ve milli futbolcunun rehabilitasyon programına başlayacağı ifade edildi.
3 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Kenan Yıldız'ın geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden formasına kavuşması planlanıyor.
GEÇEN SEZON 21 GOLE KATKI
Kenan Yıldız, Juventus formasıyla geride kalan sezonda 47 karşılaşmada görev yaptı. 21 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 11 gol atarken 10 asistlik katkı sağladı.
A MİLLİ TAKIM'A DA KÖTÜ HABER
Kenan Yıldız'ın sakatlığı Juventus'un yanı sıra A Milli Takım'ı da etkileyecek. Milli futbolcu, sahalara dönüş sürecinin beklendiği gibi 3 ay sürmesi halinde UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
KENAN YILDIZ'IN KAÇIRMASI BEKLENEN MİLLİ MAÇLAR
25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye
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