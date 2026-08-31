Galatasaray'a transferde kötü haber! Youssouf Fofana yeni takımını seçti
Galatasaray’ın transfer gündemindeki Youssouf Fofana’nın geleceği netleşiyor. Fransız orta saha, kariyerine Lyon’da devam etme kararı alırken Lyon ile Milan arasında transfer görüşmeleri başladı.
Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Youssouf Fofana için yeni bir gelişme yaşandı.
Transfer haberleriyle tanınan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, kariyerine ülkesinde devam etme ve Lyon forması giyme kararı aldı.
LYON VE MILAN MASADA
Fofana'nın kararının ardından Lyon, transferin şartlarını netleştirmek için Milan ile görüşmelere başladı.
Fransız ekibinin, deneyimli orta saha oyuncusunun transferini tamamlamak amacıyla İtalyan kulübüyle pazarlık yürüttüğü belirtildi.
Fofana, 2024 yılında Monaco'dan Milan'a transfer olmuştu.
Ancak Fransız futbolcu, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon henüz forma şansı bulamadı.
Düzenli oynama fırsatı bulamaması, oyuncunun geleceğiyle ilgili seçeneklerin gündeme gelmesinde etkili oldu.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fofana'nın Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Fransız orta sahanın transferi için Lyon ile Milan arasındaki görüşmelerin, anlaşmanın mali ve sözleşme şartlarının belirlenmesine yönelik sürdüğü kaydedildi.