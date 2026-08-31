Galatasaray'a transferde kötü haber! Youssouf Fofana yeni takımını seçti



SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fofana'nın Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fransız orta sahanın transferi için Lyon ile Milan arasındaki görüşmelerin, anlaşmanın mali ve sözleşme şartlarının belirlenmesine yönelik sürdüğü kaydedildi.

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