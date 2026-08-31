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12 Dev Adam Dünya Kupası'nda! Türkiye İzlanda'yı 110-73 yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk oldu. İlk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup eden milliler, İzlanda karşısında zorlanmadan kazandı ve parkeden 110-73 galip ayrıldı. 12 Dev Adam bu sonuçla 8'de 8 yaptı ve Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı.

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12 Dev Adam Dünya Kupası'nda! Türkiye İzlanda'yı 110-73 yendi

12 Dev Adam yoluna kayıpsız devam etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'nda İzlanda'ya konuk oldu. Tüm çeyreklerde üstünlüğünü hissettiren millilerimiz 8'de 8 yaparak parkeden galip ayrıldı.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. çeyrek: İzlanda 14-33 Türkiye
2. çeyrek: İzlanda 37-60 Türkiye
3. çeyrek: İzlanda 56-80 Türkiye
4. çeyrek: İzlanda 73-110 Türkiye

12 Dev Adam 8'de 8 yaptı12 Dev Adam 8'de 8 yaptı

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam etti. Milliler, ikinci turdaki ilk maçında güçlü rakibi Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Bu sonuçla elemelerdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Türkiye, İzlanda karşısında da kazanarak serisini 8 maça yükseltmeyi başardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda karşısındaki galibiyetin ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye bir sonraki maçında İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma 26 Kasım'da oynanacak.

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12 Dev Adam Dünya Kupası'nda! Türkiye İzlanda'yı 110-73 yendi-3 12 Dev Adam Dünya Kupası'nda! Türkiye İzlanda'yı 110-73 yendi-4 12 Dev Adam Dünya Kupası'nda! Türkiye İzlanda'yı 110-73 yendi-5

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