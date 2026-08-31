Fenerbahçe'den Ethan Nwaneri harekatı! Galatasaray'a transfer çalımı yolda

Ethan Nwaneri ile Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyor

Ethan Nwaneri yalnızca Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer almıyor. Galatasaray'ın da genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve oyuncunun temsilcileriyle temas halinde olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların Arsenal'deki gelişmeleri izlediği ve uygun şartların oluşması halinde resmi girişimde bulunabileceği belirtildi.

Ethan Nwaneri için Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

İKİ EZELİ RAKİP AYNI HEDEFTE

Fenerbahçe'nin Arsenal ile resmi temaslara başlaması, Galatasaray'ın ise oyuncunun durumunu takip etmesiyle birlikte Ethan Nwaneri transferi iki ezeli rakibin gündemine girdi.

NWANERI'NİN TERCİHİ ARSENAL

Nwaneri'nin geçen sezon Marseille'de geçirdiği kiralık dönemin ardından yeniden yurt dışına kiralanmaya sıcak bakmadığı ve önceliğinin Arsenal'de kalmak olduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu, ayrılması halinde ise Premier League'de kalmayı tercih ediyor.