Fenerbahçe'den Ethan Nwaneri harekatı! Galatasaray'a transfer çalımı yolda
Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Arsenal forması giyen 19 yaşındaki Ethan Nwaneri'nin şartlarını öğrenmek için İngiliz ekibiyle resmi temasa geçti. Genç futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe, Ethan Nwaneri'nin transfer şartlarını öğrenmek için Arsenal ile görüşmelere başladı. 19 yaşındaki yıldız adayını Galatasaray da takip ediyor.
ARSENAL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Ethan Nwaneri'nin durumu hakkında Arsenal'a resmi bilgi talebinde bulunduğu belirtildi. Taraflar arasında görüşmelerin başladığı ve sarı-lacivertli yönetimin genç futbolcunun transfer şartlarını öğrenmeye çalıştığı ifade edildi. Görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu ve olası transfer formüllerinin değerlendirildiği belirtildi.
GELECEĞE YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR
Fenerbahçe, transfer döneminin son bölümünde mevcut kadroyu güçlendirecek isimlerin yanı sıra yüksek potansiyelli genç oyuncular üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. 19 yaşındaki Ethan Nwaneri de sarı-lacivertlilerin geleceğe yönelik transfer planlamasında değerlendirdiği isimlerden biri olarak öne çıktı.
ARSENAL'DA A TAKIMA YÜKSELDİ
Arsenal altyapısından yetişen Ethan Nwaneri, genç yaşta İngiliz ekibinin A takımında forma şansı bulmayı başardı. Fenerbahçe yönetiminin de oyuncunun yüksek potansiyelini dikkate alarak transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.
GALATASARAY DA TAKİP EDİYOR
Ethan Nwaneri yalnızca Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer almıyor. Galatasaray'ın da genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve oyuncunun temsilcileriyle temas halinde olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların Arsenal'deki gelişmeleri izlediği ve uygun şartların oluşması halinde resmi girişimde bulunabileceği belirtildi.
İKİ EZELİ RAKİP AYNI HEDEFTE
Fenerbahçe'nin Arsenal ile resmi temaslara başlaması, Galatasaray'ın ise oyuncunun durumunu takip etmesiyle birlikte Ethan Nwaneri transferi iki ezeli rakibin gündemine girdi.
NWANERI'NİN TERCİHİ ARSENAL
Nwaneri'nin geçen sezon Marseille'de geçirdiği kiralık dönemin ardından yeniden yurt dışına kiralanmaya sıcak bakmadığı ve önceliğinin Arsenal'de kalmak olduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu, ayrılması halinde ise Premier League'de kalmayı tercih ediyor.