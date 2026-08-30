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Türkiye İtalya'yı 3-0 yendi! Namağlup Akdeniz Oyunları şampiyonluğu geldi

Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 Akdeniz Oyunları finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu

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Türkiye İtalya'yı 3-0 yendi! Namağlup Akdeniz Oyunları şampiyonluğu geldi

Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya uzandı.

Ay-yıldızlılar, final karşılaşmasında ev sahibi İtalya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı.

İLK SET TÜRKİYE'NİN

Palamazzola'da oynanan finalin ilk setinde Türkiye, İtalya karşısında üstün bir oyun ortaya koydu.

Ay-yıldızlılar ilk seti 25-22 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

Türkiye Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştıTürkiye Akdeniz Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı

KRİTİK SETTE 26-24

Finalin ikinci setinde büyük çekişme yaşandı.

Kadın Milli Voleybol Takımı, kritik anları daha iyi oynayarak seti 26-24 kazandı ve karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi.

ŞAMPİYONLUK 3-0'LA GELDİ

Türkiye, üçüncü sette rakibine üstünlük kurdu.

Seti 25-18 kazanan ay-yıldızlılar, finalden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 2026 Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu.

NAMAĞLUP ALTIN MADALYA

Kadın Milli Voleybol Takımı, turnuva boyunca mağlubiyet yaşamadan finale kadar geldi.

Finalde de ev sahibi İtalya'ya set vermeyen Türkiye, namağlup şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

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Türkiye İtalya'yı 3-0 yendi! Namağlup Akdeniz Oyunları şampiyonluğu geldi-3 Türkiye İtalya'yı 3-0 yendi! Namağlup Akdeniz Oyunları şampiyonluğu geldi-4 Türkiye İtalya'yı 3-0 yendi! Namağlup Akdeniz Oyunları şampiyonluğu geldi-5

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