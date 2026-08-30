Arda Güler attı 3'te 3 geldi! Real Madrid Malaga'yı 4-0 yendi

Arda Güler, Jude Bellingham'ın yerine oyuna girdi

90+1'DE ARDA GÜLER SAHNEDE

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında fileleri havalandıran Arda Güler, Real Madrid'in dördüncü golünü kaydetti. Milli futbolcunun golünün ardından mücadele 4-0 sona erdi.

REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI

La Liga'da oynadığı ilk 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 9'a yükselterek zirvede yer aldı. İlk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Malaga ise 1 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.