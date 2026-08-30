Arda Güler attı 3'te 3 geldi! Real Madrid Malaga'yı 4-0 yendi
La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmaya 87. dakikada dahil olan milli futbolcu Arda Güler, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı.
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı konuk etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 4-0 kazanarak ligde 3'te 3 yaptı.
BELLINGHAM PERDEYİ AÇTI
Real Madrid, karşılaşmanın 19. dakikasında Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibi, 26. dakikada Alfonso Herrero ile skor avantajını ikiye çıkardı.
MBAPPE'DEN ÜÇÜNCÜ GOL
Real Madrid, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle farkı 3'e yükseltti. İlk yarıda yakaladığı avantajı koruyan Madrid ekibi, mücadeleyi rahat bir şekilde sürdürdü.
ARDA GÜLER 87'DE OYUNA GİRDİ
Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 87. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Arda, sahaya girdikten kısa süre sonra gol sevinci yaşadı.
90+1'DE ARDA GÜLER SAHNEDE
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında fileleri havalandıran Arda Güler, Real Madrid'in dördüncü golünü kaydetti. Milli futbolcunun golünün ardından mücadele 4-0 sona erdi.
REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI
La Liga'da oynadığı ilk 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 9'a yükselterek zirvede yer aldı. İlk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Malaga ise 1 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.
SIRADAKİ RAKİP REAL BETIS
Real Madrid, La Liga'nın bir sonraki haftasında deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Malaga ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.
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