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Arda Güler attı 3'te 3 geldi! Real Madrid Malaga'yı 4-0 yendi

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Karşılaşmaya 87. dakikada dahil olan milli futbolcu Arda Güler, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı.

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Arda Güler attı 3'te 3 geldi! Real Madrid Malaga'yı 4-0 yendi

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı konuk etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 4-0 kazanarak ligde 3'te 3 yaptı.

Arda Güler Malaga karşısında gol sevinci yaşadıArda Güler Malaga karşısında gol sevinci yaşadı

BELLINGHAM PERDEYİ AÇTI

Real Madrid, karşılaşmanın 19. dakikasında Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibi, 26. dakikada Alfonso Herrero ile skor avantajını ikiye çıkardı.

Arda Güler gol sevincini Vinicius Junior ile paylaştıArda Güler gol sevincini Vinicius Junior ile paylaştı

MBAPPE'DEN ÜÇÜNCÜ GOL

Real Madrid, 30. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle farkı 3'e yükseltti. İlk yarıda yakaladığı avantajı koruyan Madrid ekibi, mücadeleyi rahat bir şekilde sürdürdü.

ARDA GÜLER 87'DE OYUNA GİRDİ

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 87. dakikasında Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Arda, sahaya girdikten kısa süre sonra gol sevinci yaşadı.

Arda Güler, Jude Bellingham'ın yerine oyuna girdiArda Güler, Jude Bellingham'ın yerine oyuna girdi

90+1'DE ARDA GÜLER SAHNEDE

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında fileleri havalandıran Arda Güler, Real Madrid'in dördüncü golünü kaydetti. Milli futbolcunun golünün ardından mücadele 4-0 sona erdi.

REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI

La Liga'da oynadığı ilk 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 9'a yükselterek zirvede yer aldı. İlk 3 haftada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Malaga ise 1 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.

Arda Güler 90+1'de gol atarak maça nokta koyduArda Güler 90+1'de gol atarak maça nokta koydu

SIRADAKİ RAKİP REAL BETIS

Real Madrid, La Liga'nın bir sonraki haftasında deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Malaga ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.

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