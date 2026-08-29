Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu: Taraftarla ilk üçlü geldi! Victor Osimhen detayı
Ugochukwu ve Batrakov hamlelerinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Victor Osimhen’in ikna sürecinde önemli rol oynadığı 27 yaşındaki Portekizli yıldız İstanbul’a gelirken, uçaktan sarı-kırmızılı taraftarlara, “Merhaba, büyük Galatasaray taraftarı!” mesajını gönderdi. Leao, Göztepe maçının ardından ilk kez tribünlerin karşısına çıkıp üçlü çektirdi.
Galatasaray Rafael Leao transferini duyurdu.
Yaz transfer döneminde Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov hamleleriyle dikkat çeken Galatasaray, dünya futbolunu sarsacak bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalya Serie A ekibi Milan'ın 27 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Galatasaray Kulübü, piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Portekizli yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 27 yaşındaki Portekizli yıldız Rafael Leao, İtalya'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi.
Uçaktan sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Leao, "Merhaba, büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLA BULUŞTU
Rafael Leao, iniş yaptığı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde ilk açıklamalarını yaptı.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar. Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz.
"G.SARAY'I YILLARDIR BİLİYORUM"
Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya çok büyük oyuncular geldi, Drogba gibi Sneijder gibi... Galatasaray taraftarlarına mutluluk getireceğiz. Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım.
"OSIMHEN'LE ÇOK İYİ İŞLER BAŞARACAĞIZ"
Victor Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde birlikte çok iyi işler başaracağız. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bir an önce maça çıkmak istiyorum.
MALİ DETAYLAR NETLEŞTİ: 45 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Dev transferin ekonomik boyutları da belli oldu. Galatasaray'ın bu transfer için AC Milan kulübüne 45 milyon euro bonservis bedeli ve ek bonuslar ödeyeceği öğrenildi. Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Leao'nun, yıllık net 12 milyon euro garanti ücret ve başarı bonusları kazanacağı belirtildi.
TRANSFERDE OSİMHEN FAKTÖRÜ: TELEFONLA İKNA ETTİ
Süreçte yaşanan dikkat çekici bir detay ise Victor Osimhen'in devreye girmesi oldu.
Nijeryalı golcünün, Serie A'dan yakından tanıdığı Leao'yu telefonla arayarak Galatasaray projesini anlattığı ve Portekizli yıldızın Türkiye kararında kilit rol oynadığı aktarıldı.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Sarı-kırmızılıların Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından dikkat çeken anlar yaşandı. Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao sahaya girerek taraftarları selamladı.
Portekizli yıldız, maçın sona ermesinin ardından takım arkadaşlarının yanına giderek futbolcuları tebrik etti. Leao daha sonra tribünlere yönelerek Galatasaray taraftarlarını selamladı.