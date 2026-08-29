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Beşiktaş'ın yeni gözdesi Ilaix Moriba! Fabio Miretti sonrası bir transfer daha

Fabio Miretti transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba için Ajax ile yarıştığı belirtildi. Siyah-beyazlıların gündemine gelen Pape Matar Sarr için Juventus'un da devreye girdiği ifade edildi.

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Beşiktaş'ın yeni gözdesi Ilaix Moriba! Fabio Miretti sonrası bir transfer daha

Fabio Miretti'yi kadrosuna katan Beşiktaş, orta sahaya bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de geçtiğimiz günlerde 1-2 transfer daha yapabileceklerini açıklamıştı. Siyah-beyazlıların orta saha için gündemindeki isimlerin başında Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba geliyor.

Ilaix Moriba için Beşiktaş devredeIlaix Moriba için Beşiktaş devrede

MORIBA İÇİN AJAX DA DEVREDE

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Gineli orta saha Ilaix Moriba ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların transferdeki rakiplerinden birinin ise Hollanda temsilcisi Ajax olduğu ifade edildi. Ajax'ın da Moriba için bilgi aldığı ve olası bir kiralama transferinin şartlarını sorduğu belirtildi.

Ilaix Moriba'yı Ajax da istiyorIlaix Moriba'yı Ajax da istiyor

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan yetişen Ilaix Moriba, 2025 yazında Leipzig'den 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Moriba'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ilaix Moriba Galatasaray'ın da gündemindeydiIlaix Moriba Galatasaray'ın da gündemindeydi

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Ilaix Moriba'nın adı haziran ayında Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki orta saha için 15 milyon euroluk teklif yaptığı ancak bu rakamın Celta Vigo tarafından yeterli bulunmadığı iddia edilmişti.

Ilaix Moriba Barcelona'da oynadıIlaix Moriba Barcelona'da oynadı

PAPE MATAR SARR İÇİN JUVENTUS DEVREDE

Beşiktaş'ın adıyla anılan bir diğer orta saha Pape Matar Sarr için de yeni bir gelişme yaşandı. Frank Kessie transferini gerçekleştiremeyen Juventus'un, orta saha arayışında Tottenham forması giyen Senegalli futbolcuya yöneldiği belirtildi. İtalyan ekibinin Pape Matar Sarr için bilgi aldığı ve kiralama seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.

Ilaix Moriba orta sahada görev yapıyorIlaix Moriba orta sahada görev yapıyor

BEŞİKTAŞ'IN DA ADI GEÇİYOR

Pape Matar Sarr'ın adı daha önce Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ile de anılmıştı. Juventus'un devreye girmesiyle birlikte Senegalli orta saha için transfer yarışına yeni bir takım daha dahil oldu.

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