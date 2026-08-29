Beşiktaş'ın yeni gözdesi Ilaix Moriba! Fabio Miretti sonrası bir transfer daha

Ilaix Moriba Galatasaray'ın da gündemindeydi GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ Ilaix Moriba'nın adı haziran ayında Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki orta saha için 15 milyon euroluk teklif yaptığı ancak bu rakamın Celta Vigo tarafından yeterli bulunmadığı iddia edilmişti.

Ilaix Moriba Barcelona'da oynadı PAPE MATAR SARR İÇİN JUVENTUS DEVREDE Beşiktaş'ın adıyla anılan bir diğer orta saha Pape Matar Sarr için de yeni bir gelişme yaşandı. Frank Kessie transferini gerçekleştiremeyen Juventus'un, orta saha arayışında Tottenham forması giyen Senegalli futbolcuya yöneldiği belirtildi. İtalyan ekibinin Pape Matar Sarr için bilgi aldığı ve kiralama seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.