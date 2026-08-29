Beşiktaş'ın yeni gözdesi Ilaix Moriba! Fabio Miretti sonrası bir transfer daha
Fabio Miretti transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba için Ajax ile yarıştığı belirtildi. Siyah-beyazlıların gündemine gelen Pape Matar Sarr için Juventus'un da devreye girdiği ifade edildi.
Fabio Miretti'yi kadrosuna katan Beşiktaş, orta sahaya bir takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de geçtiğimiz günlerde 1-2 transfer daha yapabileceklerini açıklamıştı. Siyah-beyazlıların orta saha için gündemindeki isimlerin başında Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba geliyor.
MORIBA İÇİN AJAX DA DEVREDE
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Gineli orta saha Ilaix Moriba ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların transferdeki rakiplerinden birinin ise Hollanda temsilcisi Ajax olduğu ifade edildi. Ajax'ın da Moriba için bilgi aldığı ve olası bir kiralama transferinin şartlarını sorduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan yetişen Ilaix Moriba, 2025 yazında Leipzig'den 6 milyon euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Moriba'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Ilaix Moriba'nın adı haziran ayında Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki orta saha için 15 milyon euroluk teklif yaptığı ancak bu rakamın Celta Vigo tarafından yeterli bulunmadığı iddia edilmişti.
PAPE MATAR SARR İÇİN JUVENTUS DEVREDE
Beşiktaş'ın adıyla anılan bir diğer orta saha Pape Matar Sarr için de yeni bir gelişme yaşandı. Frank Kessie transferini gerçekleştiremeyen Juventus'un, orta saha arayışında Tottenham forması giyen Senegalli futbolcuya yöneldiği belirtildi. İtalyan ekibinin Pape Matar Sarr için bilgi aldığı ve kiralama seçeneğini değerlendirdiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN DA ADI GEÇİYOR
Pape Matar Sarr'ın adı daha önce Galatasaray'ın ardından Beşiktaş ile de anılmıştı. Juventus'un devreye girmesiyle birlikte Senegalli orta saha için transfer yarışına yeni bir takım daha dahil oldu.