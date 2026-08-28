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Fenerbahçe Cengiz Ünder'in yeni kulübünü duyurdu

Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki millî futbolcu Cengiz Ünder ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını resmen duyurdu. Yıldız oyuncunun yeni adresi ise Süper Lig ekibi Arca Çorum FK oldu.

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Fenerbahçe Cengiz Ünder'in yeni kulübünü duyurdu

Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshediliğini açıkladı. Cengiz, kariyerine Süper Lig ekibi Çorum FK'da devam edecek.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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