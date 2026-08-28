Fenerbahçe Cengiz Ünder'in yeni kulübünü duyurdu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki millî futbolcu Cengiz Ünder ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını resmen duyurdu. Yıldız oyuncunun yeni adresi ise Süper Lig ekibi Arca Çorum FK oldu.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshediliğini açıkladı. Cengiz, kariyerine Süper Lig ekibi Çorum FK'da devam edecek.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK'da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor