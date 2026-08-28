Juventus'tan Beşiktaş'a: Fabio Miretti imzayı attı
Beşiktaş, transferde bombayı patlattı! Siyah-beyazlılar, Juventus'un 23 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaş, Miretti için 2 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek; satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Juventus'a 13 milyon avro daha ödeyecek.
Beşiktaş, Juventus'un İtalyan futbolcusu Fabio Miretti'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Juventus'un açıklamasında ise transfere ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre Beşiktaş, Miretti için 2 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek.
Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda ise siyah-beyazlılar, Juventus'a 13 milyon avroyu 3 taksit halinde ödeyecek.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 1 gol kaydetti.
FABIO MIRETTI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
3 Ağustos 2003 tarihinde İtalya'nın Pinerolo şehrinde dünyaya gözlerini açan Fabio Miretti, orta saha mevkisinde forma giymektedir.
2026 yılı itibarıyla 23 yaşında olan yetenekli futbolcu, kariyerinin temellerini Juventus altyapısında atmış ve futbol eğitimini bu köklü kulübün bünyesinde büyük ölçüde tamamlamıştır.