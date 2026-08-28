Juventus'tan Beşiktaş'a: Fabio Miretti imzayı attı

Juventus'un açıklamasında ise transfere ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre Beşiktaş, Miretti için 2 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda ise siyah-beyazlılar, Juventus'a 13 milyon avroyu 3 taksit halinde ödeyecek.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 1 gol kaydetti.

FABIO MIRETTI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



3 Ağustos 2003 tarihinde İtalya'nın Pinerolo şehrinde dünyaya gözlerini açan Fabio Miretti, orta saha mevkisinde forma giymektedir.

2026 yılı itibarıyla 23 yaşında olan yetenekli futbolcu, kariyerinin temellerini Juventus altyapısında atmış ve futbol eğitimini bu köklü kulübün bünyesinde büyük ölçüde tamamlamıştır.