Dört dörtlük Sultanlar! Türkiye Almanya'yı 3-1 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. İlk 3 sınavından galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, Almanya'yı da 3-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü ve 4'te 4 yaptı. Sultanlar, gruptaki son maçında Polonya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Almanya'nın karşısına çıktı. Kırmızı-beyazlılar, Almanları da devirerek yoluna kayıpsız devam etti.
SETLERE GÖRE SKORLAR
1. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 21-25 (0-1)
2. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 27-25 (1-1)
3. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 20-25 (1-2)
4. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 19-25 (1-3)
DÖRT DÖRTLÜK PERFORMANS!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.
Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Letonya, Slovenya ve Macaristan'ın arından Almanya'yı da mağlup ederek grupta 4'te 4 yaptı. Ay-yıldızlılar, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürdü.
SON RAKİP POLONYA
Türkiye, Almanya karşılaşmasının ardından A Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın Polonya ile mücadelesi 28 Ağustos saat 19.00'da oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI
28 Ağustos: Türkiye - Polonya | 19.00