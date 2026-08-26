A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Almanya'nın karşısına çıktı. Kırmızı-beyazlılar, Almanları da devirerek yoluna kayıpsız devam etti.

Türkiye grupta Almanya ile kozlarını paylaştı

DÖRT DÖRTLÜK PERFORMANS!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Letonya, Slovenya ve Macaristan'ın arından Almanya'yı da mağlup ederek grupta 4'te 4 yaptı. Ay-yıldızlılar, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürdü.