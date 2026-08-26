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Dört dörtlük Sultanlar! Türkiye Almanya'yı 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. İlk 3 sınavından galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, Almanya'yı da 3-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü ve 4'te 4 yaptı. Sultanlar, gruptaki son maçında Polonya ile karşılaşacak.

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Dört dörtlük Sultanlar! Türkiye Almanya'yı 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Almanya'nın karşısına çıktı. Kırmızı-beyazlılar, Almanları da devirerek yoluna kayıpsız devam etti.

Türkiye gruptaki son maçını Polonya ile oynayacakTürkiye gruptaki son maçını Polonya ile oynayacak

SETLERE GÖRE SKORLAR

1. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 21-25 (0-1)
2. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 27-25 (1-1)
3. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 20-25 (1-2)
4. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 19-25 (1-3)

Türkiye grupta Almanya ile kozlarını paylaştıTürkiye grupta Almanya ile kozlarını paylaştı

DÖRT DÖRTLÜK PERFORMANS!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Letonya, Slovenya ve Macaristan'ın arından Almanya'yı da mağlup ederek grupta 4'te 4 yaptı. Ay-yıldızlılar, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürdü.

Türkiye Polonya ile 28 Ağustos'ta karşılaşacakTürkiye Polonya ile 28 Ağustos'ta karşılaşacak

SON RAKİP POLONYA

Türkiye, Almanya karşılaşmasının ardından A Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın Polonya ile mücadelesi 28 Ağustos saat 19.00'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

28 Ağustos: Türkiye - Polonya | 19.00

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