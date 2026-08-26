Filenin Sultanları, Almanya-Türkiye voleybol maçı için sahaya çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. Milliler, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürmek ve gruptaki liderlik yarışındaki avantajını korumak istiyor.

Türkiye son maçında Polonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürmek ve gruptaki liderlik yarışındaki avantajını korumak istiyor.

FİLENİN SULTANLARI 3'TE 3 YAPTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. Ardından Slovenya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek bir galibiyet daha aldı. Türkiye böylece Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk 3 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.