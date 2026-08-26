CANLI: Almanya - Türkiye 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. İlk 3 maçını kazanan ay-yıldızlılar, namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Filenin Sultanları, Almanya-Türkiye voleybol maçı için sahaya çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. Milliler, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürmek ve gruptaki liderlik yarışındaki avantajını korumak istiyor.
CANLI TAKİP
1. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 21-25 (0-1)
2. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 27-25 (1-1)
3. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 20-24
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor.
Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürmek ve gruptaki liderlik yarışındaki avantajını korumak istiyor.
FİLENİN SULTANLARI 3'TE 3 YAPTI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. Ardından Slovenya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek bir galibiyet daha aldı. Türkiye böylece Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk 3 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.
SON RAKİP POLONYA
Türkiye, Almanya karşılaşmasının ardından A Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın Polonya ile mücadelesi 28 Ağustos saat 19.00'da oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI
28 Ağustos: Türkiye - Polonya | 19.00