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CANLI: Almanya - Türkiye 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. İlk 3 maçını kazanan ay-yıldızlılar, namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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CANLI: Almanya - Türkiye 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı

Filenin Sultanları, Almanya-Türkiye voleybol maçı için sahaya çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. Milliler, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürmek ve gruptaki liderlik yarışındaki avantajını korumak istiyor.

Türkiye Slovenya'yı 3-1 yendiTürkiye Slovenya'yı 3-1 yendi

CANLI TAKİP

1. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 21-25 (0-1)
2. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 27-25 (1-1)
3. SET ALMANYA - TÜRKİYE: 20-24

Türkiye son maçında Polonya ile karşılaşacakTürkiye son maçında Polonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı. Ay-yıldızlılar, Almanya karşısında da kazanarak namağlup serisini sürdürmek ve gruptaki liderlik yarışındaki avantajını korumak istiyor.

FİLENİN SULTANLARI 3'TE 3 YAPTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na Letonya galibiyetiyle başladı. Ardından Slovenya'yı mağlup eden Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek bir galibiyet daha aldı. Türkiye böylece Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk 3 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Türkiye 3'te 3 yaptıTürkiye 3'te 3 yaptı

SON RAKİP POLONYA

Türkiye, Almanya karşılaşmasının ardından A Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın Polonya ile mücadelesi 28 Ağustos saat 19.00'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇ PROGRAMI

28 Ağustos: Türkiye - Polonya | 19.00

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CANLI: Almanya - Türkiye 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı-5 CANLI: Almanya - Türkiye 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı-6 CANLI: Almanya - Türkiye 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı-7

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