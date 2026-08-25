Barcelona’dan KKTC’de tarihi futbol hamlesi: Barça Academy Lefkoşa'da Kıbrıs Türk gençliğiyle buluşacak
İspanyol futbol devi Barcelona, altyapı akademisi Barça Academy ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da gençlik kampı açacağını duyurdu. KKTC’ye yönelik haksız spor ambargolarını delen Barça, resmi internet sitesinde kamp adresini doğrudan Kuzey Kıbrıs olarak ilan etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile aşırı sağcı çevreler ise panikledi. Rum tarafının UEFA ve İspanya nezdindeki engelleme girişimleri KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından sert dille kınandı.
Yıllardır uygulanan haksız spor ambargolarının gölgesinde büyüyen Kıbrıslı Türk gençlerin yeşil sahadaki hayalleri, dünya futbolunun devi Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzattığı elle gerçeğe dönüşüyor.
BARÇA ACADEMY LEFKOŞA SAHASINDA
İspanya futbolunun köklü kulüplerinden Barcelona, resmi altyapı organizasyonu Barça Academy aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da geniş kapsamlı gençlik kampı gerçekleştireceğini duyurdu.
Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinin ev sahipliği yapacağı eğitim kampı, 7-11 Eylül 2026 ve 16-20 Eylül 2026 tarihleri arasında iki ayrı etap halinde yapılacak.
RESMİ PLATFORMDA KUZEY KIBRIS TESCİLİ
Katalan devi, resmi internet sitesinde kamp lokasyonunu açıkça "Near East University, Lefkosa, Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs) adresiyle paylaştı.
İspanya'dan özel olarak adaya gelecek uzman antrenörler eşliğinde yürütülecek programda, Barcelona'nın dünyaca bilinen altyapı felsefesi uygulanacak.
Katılımcı gençler, yaş kategorilerine göre ayrılan üç farklı çalışma grubunda modern futbol eğitimi alacak.
RUM CEPHESİ YİNE HAZIMSIZ
Barcelona'nın Lefkoşa kararının duyulması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde hazımsızlığa yol açtı.
Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP), kampın engellenmesi hedefiyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) nezdinde protesto girişimleri başlattı.
Rum federasyonu, KKTC topraklarında yapılacak spor etkinliğinin FIFA ve UEFA kurallarına aykırı olduğu safsatasını savundu.
Güney Kıbrıs'ın aşırı sağcı çizgideki ELAM Partisi ise İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak "kampın diplomatik müdahaleyle derhal iptal edilmesini" istedi.
Rum ve Yunan medyası gelişmeyi hedef tahtasına oturttu. To Vima gazetesi hadsiz ifadeler kullanarak konuyu "Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" manşetine taşıdı.
BAŞBAKAN ÜSTEL: KKTC'DE ARTIK İZOLE TOPLUM YOK
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ELAM ve Rum yönetiminin gençleri hedef alan engelleme çabalarına tepki gösterdi.
Bu tür çağrıların, Kıbrıs Türk halkının dünya ile bağ kurmasından rahatsızlık duyan zihniyetin gerçek yüzünü sergilediğine dikkat çeken Başbakan Üstel, "Karşılarında artık izole kalmasını bekledikleri bir toplum yoktur. Devletine sahip çıkan, geleceğe güvenle bakan bir Kıbrıs Türk halkı vardır." değerlendirmesinde bulundu.
ORTAK LİGDEN ZORUNLU AYRIŞMAYA
Kıbrıs futbolunun geçmişinde 1930 ve 1950'li yıllarda Türk ve Rum takımları, Kıbrıs Futbol Federasyonu çatısı altında aynı ligde mücadele veriyordu.
Kıbrıs Türk sporunun simge kulüplerinden Çetinkaya, 1950-1951 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak ortak lig kupasını kaldıran ilk ve tek Türk takımı unvanını kazandı.
Fakat Enosis hareketinin güç kazanmasıyla birlikte Türk kulüplerine stadyum yasakları getirildi ve takımlar federasyon organizasyonundan dışlandı.
Bu dışlamanın ardından Türk kulüpleri Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu (KTFF) kurarak kendi yollarını çizdi.
Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk futbolu da yepyeni bir döneme adım attı.
FIFA VE UEFA KAYNAKLI ABLUKA
KKTC'nin 1983 yılındaki bağımsızlık ilanının ardından FIFA, Kıbrıs Türk sporunu tamamen tecrit eden ambargo sürecini başlattı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 1984 yılında KKTC ile yapmayı planladığı maç FIFA engeline takıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yaptırımlarla tehdit edildi.
FIFA Yönetim Kurulu, Haziran 1987 tarihinde aldığı genel kararla tüm üye federasyonların KKTC ile herhangi bir futbol teması kurmasını kesin ifadelerle yasakladı.
DÜNDEN BUGÜNE ENGELLER SİLSİLESİ
Fenerbahçe'nin 1990 yılında KKTC'de yerel bir takımla oynamak istediği hazırlık maçı FIFA tarafından durduruldu.
İsveç ekibi Örgryte, 1980'li yılların sonunda adada bir hazırlık maçı yaptıktan sonra UEFA merkezinden gelen ihtar yazısı sebebiyle planlanan diğer iki maçını iptal ederek adayı terk etmek zorunda kaldı.
İngiliz kulübü Luton Town ile Çetinkaya arasında 2007 yılında oynanması kararlaştırılan dostluk müsabakası, futbolcular sahaya çıkış tünelindeyken Rum lobisinin yoğun baskısı neticesinde son dakikada engellendi.
Dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini öncülüğünde 2013-2014 döneminde yürütülen Zürih görüşmeleri ise Rum tarafının uzlaşmaz tutumu yüzünden 2014 sonunda çöktü.
MÜCADELE ZEMİNİNDE TÜRKİYE KÖPRÜSÜ
Uluslararası izolasyonu kırmak isteyen KKTC, FIFA üyesi olmayan bölgelerin yer aldığı ConIFA platformunda varlık gösterdi.
KKTC Milli Takımı, 2018 yılında Londra'da düzenlenen ConIFA Dünya Kupası'nda finale yükselerek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı.
Kurumun zamanla siyasallaşması sebebiyle buradaki temaslar sınırlandırıldı.
Kıbrıslı Türk atlet Meliz Redif, olimpiyatlara katılabilmek için Türkiye vatandaşlığına geçerek piste çıkabildi.
Eski profesyonel futbolcu Barış Özbek gibi isimler ise adadaki yetenekli gençleri Galatasaray ve Beşiktaş altyapı seçmelerine taşıyarak sporcuların uluslararası vitrine çıkmasına aracılık ediyor.