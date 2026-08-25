Barcelona’dan KKTC’de tarihi futbol hamlesi: Barça Academy Lefkoşa'da Kıbrıs Türk gençliğiyle buluşacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu ve aşırı sağcı ELAM Partisi; UEFA, FIFA ve İspanya nezdinde girişimlerde bulunarak kampın iptal edilmesini istedi.

Güney Kıbrıs'ın aşırı sağcı çizgideki ELAM Partisi ise İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak "kampın diplomatik müdahaleyle derhal iptal edilmesini" istedi.

Rum federasyonu, KKTC topraklarında yapılacak spor etkinliğinin FIFA ve UEFA kurallarına aykırı olduğu safsatasını savundu.

BAŞBAKAN ÜSTEL: KKTC'DE ARTIK İZOLE TOPLUM YOK

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ELAM ve Rum yönetiminin gençleri hedef alan engelleme çabalarına tepki gösterdi.

Bu tür çağrıların, Kıbrıs Türk halkının dünya ile bağ kurmasından rahatsızlık duyan zihniyetin gerçek yüzünü sergilediğine dikkat çeken Başbakan Üstel, "Karşılarında artık izole kalmasını bekledikleri bir toplum yoktur. Devletine sahip çıkan, geleceğe güvenle bakan bir Kıbrıs Türk halkı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel bu girişimleri kınayarak Kıbrıs Türk halkının artık izole bir toplum olmayacağını vurguladı.

ORTAK LİGDEN ZORUNLU AYRIŞMAYA Kıbrıs futbolunun geçmişinde 1930 ve 1950'li yıllarda Türk ve Rum takımları, Kıbrıs Futbol Federasyonu çatısı altında aynı ligde mücadele veriyordu. Kıbrıs Türk sporunun simge kulüplerinden Çetinkaya, 1950-1951 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak ortak lig kupasını kaldıran ilk ve tek Türk takımı unvanını kazandı. Fakat Enosis hareketinin güç kazanmasıyla birlikte Türk kulüplerine stadyum yasakları getirildi ve takımlar federasyon organizasyonundan dışlandı. Bu dışlamanın ardından Türk kulüpleri Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu (KTFF) kurarak kendi yollarını çizdi. Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk futbolu da yepyeni bir döneme adım attı.

FIFA VE UEFA KAYNAKLI ABLUKA

KKTC'nin 1983 yılındaki bağımsızlık ilanının ardından FIFA, Kıbrıs Türk sporunu tamamen tecrit eden ambargo sürecini başlattı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 1984 yılında KKTC ile yapmayı planladığı maç FIFA engeline takıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yaptırımlarla tehdit edildi.

FIFA Yönetim Kurulu, Haziran 1987 tarihinde aldığı genel kararla tüm üye federasyonların KKTC ile herhangi bir futbol teması kurmasını kesin ifadelerle yasakladı.