Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor! Filenin Sultanları'na destek

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da mücadele edeceği 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda servis ve smaç hızları, oyuncu istatistikleri ile challenge pozisyonları anlık olarak ekranlara yansıtılacak. Türkiye'deki maçlarda elde edilen verilerin yurt dışındaki yayıncılara aktarılması da sağlanacak.
Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak.
6 Eylül'e kadar sürecek turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarında izleyicilerin karşılaşmaları daha ayrıntılı takip edebilmesi için çeşitli maç verileri anlık olarak yayınlara aktarılacak.
MAÇ İSTATİSTİKLERİ ANLIK YAYINLANACAK
Turnuva kapsamında Türkiye'de oynanacak karşılaşmalarda servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği, challenge pozisyonları ve oyunculara ait istatistikler ekranlarda grafiklerle gösterilecek. Bu veriler, maç sırasında yaşanan kritik anların yanı sıra oyuncuların performanslarının da daha detaylı şekilde takip edilmesine imkan sağlayacak.
Söz konusu maç teknolojileri Vodafone'un 5G altyapısıyla entegre şekilde kullanılacak. Türkiye'deki karşılaşmalarda oluşturulan istatistik ve ölçümlerin eş zamanlı bağlantı teknolojisi üzerinden dünyanın farklı noktalarındaki yayıncılara ulaştırılmasının önü açılacak.
TRİBÜNLERDE DE TEKNOLOJİ KULLANILACAK
Turnuvada teknoloji kullanımı yalnızca yayınlarla sınırlı kalmayacak. Türkiye'deki maçlarda tribünlerde bulunan taraftarların telefonları üzerinden aktive edilebilen ışık şovları da gerçekleştirilecek.
Ayrıca saha içi etkinliklere katılan taraftarlara milli takım forması kazanma imkanı sunulacak.
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