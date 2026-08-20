Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor! Filenin Sultanları'na destek

6 Eylül'e kadar sürecek turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarında izleyicilerin karşılaşmaları daha ayrıntılı takip edebilmesi için çeşitli maç verileri anlık olarak yayınlara aktarılacak.



MAÇ İSTATİSTİKLERİ ANLIK YAYINLANACAK

Turnuva kapsamında Türkiye'de oynanacak karşılaşmalarda servis hızı, smaç hızı ve yüksekliği, challenge pozisyonları ve oyunculara ait istatistikler ekranlarda grafiklerle gösterilecek. Bu veriler, maç sırasında yaşanan kritik anların yanı sıra oyuncuların performanslarının da daha detaylı şekilde takip edilmesine imkan sağlayacak.

Söz konusu maç teknolojileri Vodafone'un 5G altyapısıyla entegre şekilde kullanılacak. Türkiye'deki karşılaşmalarda oluşturulan istatistik ve ölçümlerin eş zamanlı bağlantı teknolojisi üzerinden dünyanın farklı noktalarındaki yayıncılara ulaştırılmasının önü açılacak.