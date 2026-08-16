Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması: Muhtemelen son yılım

Ronaldo böylece henüz kesin bir emeklilik tarihi açıklamasa da futbolculuk kariyerinin sonuna yaklaştığını açık şekilde dile getirdi.

Cristiano Ronaldo, emeklilik ihtimaliyle ilgili net mesajlar verdi. Portekizli yıldız, "Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo futbol sonrasındaki kariyerini planladığını açıkladı

GELECEĞİNİ PLANLADI

Futbol sonrası yaşamı için de hazırlık yaptığını söyleyen Ronaldo, gelecekte farklı alanlarla ilgileneceğinin sinyalini verdi. 41 yaşındaki yıldız, "Geleceğimi baştan sona planladım. Beni meşgul edecek o kadar çok şey var ki... Bunlardan sadece birini anlatmak bile zor." dedi.

AL NASSR İLE SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Portekizli yıldızın "muhtemelen son yılım" açıklaması, sözleşmesinin bitiş tarihiyle birlikte emeklilik ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

AVRUPA'DA DEV KULÜPLERDE OYNADI

Cristiano Ronaldo, kariyerinde Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinde forma giydi. Portekizli yıldız Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi dev takımlarda oynadıktan sonra kariyerine Al Nassr'da devam etti.