Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması: Muhtemelen son yılım
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin sonuna yaklaşırken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, “Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum.” dedi.
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, verdiği röportajda içinde bulunduğu dönemin profesyonel futbolculuk kariyerindeki son yılı olabileceğini söyledi.
"BU MUHTEMELEN FUTBOLDAKİ SON YILIM"
Cristiano Ronaldo, emeklilik ihtimaliyle ilgili net mesajlar verdi. Portekizli yıldız, "Bu muhtemelen futboldaki son yılım ve geride muhteşem bir miras bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ronaldo böylece henüz kesin bir emeklilik tarihi açıklamasa da futbolculuk kariyerinin sonuna yaklaştığını açık şekilde dile getirdi.
GELECEĞİNİ PLANLADI
Futbol sonrası yaşamı için de hazırlık yaptığını söyleyen Ronaldo, gelecekte farklı alanlarla ilgileneceğinin sinyalini verdi. 41 yaşındaki yıldız, "Geleceğimi baştan sona planladım. Beni meşgul edecek o kadar çok şey var ki... Bunlardan sadece birini anlatmak bile zor." dedi.
AL NASSR İLE SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Portekizli yıldızın "muhtemelen son yılım" açıklaması, sözleşmesinin bitiş tarihiyle birlikte emeklilik ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.
AVRUPA'DA DEV KULÜPLERDE OYNADI
Cristiano Ronaldo, kariyerinde Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinde forma giydi. Portekizli yıldız Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi dev takımlarda oynadıktan sonra kariyerine Al Nassr'da devam etti.
KULÜP KARİYERİNDE 830 GOL
Cristiano Ronaldo, kulüp kariyeri boyunca 830 kez rakip fileleri havalandırdı. Golcü futbolcu, uzun kariyeri boyunca hem kulüp hem de milli takım seviyesinde birçok önemli başarıya imza attı.
PORTEKİZ FORMASIYLA 146 GOL
Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla da 233 karşılaşmaya çıktı. 41 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 146 kez gol sevinci yaşadı.