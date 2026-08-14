İsmail Nezir Avrupa üçüncüsü oldu! 400 metre engellide bronz madalya

Final yarışında güçlü rakiplerine karşı mücadele eden milli atlet, 48.26'lık derecesiyle kürsüye çıkmayı başardı. İsmail Nezir böylece Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı erkekler 400 metre engellide üçüncü sırada tamamladı.

Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Birmingham kentindeki organizasyonda erkekler 400 metre engelli finalinde piste çıkan İsmail Nezir, yarışı 48.26'lık derecesiyle üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

İsmail Nezir bronz madalyanın sahibi oldu

BRONZ MADALYA GELDİ

Birmingham'daki finalde üçüncü olan İsmail Nezir, Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. Milli atletin Avrupa kürsüsüne çıkması, organizasyonda Türkiye adına dikkat çeken başarılardan biri oldu.

YARI FİNALDE SEZONUN EN İYİSİNİ KOŞTU

İsmail Nezir, finale yükselirken de önemli bir performans ortaya koydu. Milli sporcu yarı finalde 48.16'lık derece elde ederek sezonun en iyi performansını sergiledi ve adını finale yazdırdı.

FİNALDE 48.26

Yarı finalde 48.16 koşan İsmail Nezir, madalya mücadelesinde ise 48.26'lık dereceye imza attı. Milli atlet bu sonucuyla üçüncülüğü elde ederek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.

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