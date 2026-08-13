Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı ilk 11'i belli oldu
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi ağırlıyor. Kartal, Çekya'da 1-0 yendiği rakibini Dolmabahçe'de de devirerek adını Play-off turuna yazdırmak amacında. Vincenzo Italiano kararını verdi ve siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda tek eksik cezalı Kassoum Ouattara. İlk maçı 1-0 kazanan Kartal'a galibiyet ve beraberlik tur için yetecek.
CANLI TAKİP
Beşiktaş - Hradec Kralove maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik
DÜDÜK URS SCHNYDER'DE
Beşiktaş-Hradec Kralove rövanşında İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak.
TEK EKSİK KASSOUM OUATTARA
Beşiktaş'ta kritik karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. İlk maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle Tüpraş Stadı'ndaki rövanşta forma giyemeyecek.
3 RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİ
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezonda oynadığı üç resmi karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar Midtjylland karşısındaki maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanırken Hradec Kralove deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle döndü. Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun performansı ile Alexander Nübel'in kritik kurtarışları, Beşiktaş'ın sezon başındaki savunma başarısında önemli rol oynadı.
BEŞİKTAŞ'A BERABERLİK DE YETİYOR
İlk karşılaşmadan 1-0'lık avantajla dönen Beşiktaş, rövanşta alacağı her türlü galibiyet veya beraberlikte adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdıracak. Hradec Kralove'un tek farklı galibiyeti mücadeleyi uzatmaya taşıyacak. Çekya temsilcisinin iki veya daha farklı skorla kazanması halinde ise turu geçen taraf Hradec Kralove olacak.
TURU GEÇERSE RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Beşiktaş'ın Hradec Kralove engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak. Litvanya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e ilk maçta 5-0, rövanşta ise 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti ve Avrupa Ligi play-off turuna geçti.
Beşiktaş bu turu geçerse Kauno Zalgiris ile lig aşamasına kalmak için mücadele edecek.
ELENİRSE PANATHINAIKOS İLE OYNAYACAK
Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında elenmesi halinde Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Siyah-beyazlıların bu senaryodaki rakibi Panathinaikos olacak. Yunanistan temsilcisi, Konferans Ligi 3. eleme turunda CSKA 1948 ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı, rövanşı 2-1 kazanarak turu geçti.
KARTAL'IN HEDEFİ AVRUPA LİGİ
Beşiktaş, ilk maçtan getirdiği 1-0'lık avantajı Tüpraş Stadı'nda koruyarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmek istiyor. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk üç resmi maçındaki galibiyet ve gol yememe serisini Hradec Kralove karşısında da devam ettirmek amacında.