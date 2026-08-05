Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-27 sezonu takvimi açıklandı

Organizasyonda yarı final karşılaşmaları dışında tüm turlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



ELEME TURLARI EYLÜLDE BAŞLIYOR

TFF'nin duyurduğu takvime göre ilk eleme turu 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci eleme turu 6, 7 ve 8 Ekim'de, üçüncü eleme turu ise 27, 28 ve 29 Ekim'de oynanacak.

Dördüncü eleme turu maçları 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde yapılırken, beşinci eleme turu karşılaşmaları ise 15, 16, 17 Aralık ile 22, 23, 24 Aralık tarihleri arasında organize edilecek.

Son 16 turu maçları 12, 13 ve 14 Ocak 2027'de oynanacak. Çeyrek final mücadeleleri ise 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak.