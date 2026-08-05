Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-27 sezonu takvimi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-27 sezonunda eleme usulüyle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nın maç takvimini duyurdu. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme sistemiyle oynanacak, final ise 29 Mayıs 2027'de yapılacak.
2026-27 sezonunda düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası'nın maç takvimi netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda uygulanacak eleme sistemi kapsamında karşılaşmaların tarihlerini açıkladı.
Organizasyonda yarı final karşılaşmaları dışında tüm turlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
ELEME TURLARI EYLÜLDE BAŞLIYOR
TFF'nin duyurduğu takvime göre ilk eleme turu 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci eleme turu 6, 7 ve 8 Ekim'de, üçüncü eleme turu ise 27, 28 ve 29 Ekim'de oynanacak.
Dördüncü eleme turu maçları 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde yapılırken, beşinci eleme turu karşılaşmaları ise 15, 16, 17 Aralık ile 22, 23, 24 Aralık tarihleri arasında organize edilecek.
Son 16 turu maçları 12, 13 ve 14 Ocak 2027'de oynanacak. Çeyrek final mücadeleleri ise 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak.
YARI FİNAL ÇİFT MAÇ, FİNAL MAYIS AYINDA
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri çift maç üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmalar 2, 3 veya 4 Mart 2027 tarihlerinde, rövanş mücadeleleri ise 20, 21 veya 22 Nisan 2027'de gerçekleştirilecek. Kupanın sahibi ise 29 Mayıs 2027'de oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak.
TFF ayrıca, beşinci eleme turunda 15-17 Aralık ile 22-24 Aralık tarihlerinin birlikte kullanılabileceğini açıkladı. Avrupa kupalarında mücadele eden takımların fikstür durumuna göre 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinin değerlendirmeye alınabileceği bildirildi.
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