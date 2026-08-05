Luka Modric

LEAO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Leao'ya tavsiye vermek istemediğini belirten Modric, "Rafael Leao'ya tavsiye vermek istemiyorum. Kendisi için en iyisinin ne olacağını bilecek kadar olgun bir oyuncu. Taraftarların ve kulübün onu ne kadar sevdiğini biliyor. Harika bir oyuncu ve onun burada olması muhteşem." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Portekizli futbolcunun son dönemde yaşadığı sakatlıkların performansını etkilediğini ancak sahip olduğu fiziksel özellikler ve yetenekleriyle fark yaratan bir isim olduğunu vurguladı.