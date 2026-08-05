Luka Modric'ten Rafael Leao'ya mesaj: Takımda kal!
Milan'ın tecrübeli yıldızı Luka Modric, geleceği belirsizliğini koruyan Rafael Leao hakkında konuştu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Portekizli oyuncunun takımda kalmasını istediğini söyleyen Modric, Leao'nun en iyi halinde dünyanın en iyi futbolcuları arasında olduğunu ifade etti.
Milan ile yeni sözleşme imzalayan Luka Modric, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda takım arkadaşı Rafael Leao'nun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Portekizli yıldız hakkında konuşan Hırvat futbolcu, Leao'nun Milan'da kalmasını istediğini dile getirdi.
LEAO'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Leao'ya tavsiye vermek istemediğini belirten Modric, "Rafael Leao'ya tavsiye vermek istemiyorum. Kendisi için en iyisinin ne olacağını bilecek kadar olgun bir oyuncu. Taraftarların ve kulübün onu ne kadar sevdiğini biliyor. Harika bir oyuncu ve onun burada olması muhteşem." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Portekizli futbolcunun son dönemde yaşadığı sakatlıkların performansını etkilediğini ancak sahip olduğu fiziksel özellikler ve yetenekleriyle fark yaratan bir isim olduğunu vurguladı.
"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"
Leao'nun yeniden en iyi seviyesine ulaşabileceğine inandığını söyleyen Modric, "Her zamanki gibi sıkı çalışması ve Milan için elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Birkaç sakatlık yaşadı, harika bir sezon geçirmemiş olabilir ancak fiziksel olarak oldukça güçlü ve harika bir oyuncu. Eğer takımda kalırsa bu bizim için harika olur çünkü en iyi formunda dünyanın en iyi oyuncularından biri." dedi.
40 yaşındaki yıldız futbolcu, sözlerini "Umarım formunu yeniden kazanır ve iyi bir sezon geçirmemize yardımcı olur. Kalmasını çok isterim ama neler olacağını göreceğiz. En iyi çözümü o ve kulüp bulacak. Bir futbolcu olarak elbette Rafael Leao'nun takımımda olmasını istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.
Leao'nun geleceğine ilişkin son kararı ise oyuncu ile Milan yönetiminin yapacağı görüşmeler belirleyecek.
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