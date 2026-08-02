Transferde ters köşe! Galatasaray Nathan Zézé'yi istiyor

Nathan Zézé AL-HILAL İHTİMALİ MASADA Fransız basını, Nathan Zézé ile Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin de ilgilendiğini yazdı. Transfer sürecindeki en önemli ihtimallerden birini ise Al-Hilal'in son anda devreye girmesi oluşturuyor. Al-Hilal'in oyuncu için somut adım atmaması halinde Zézé'nin kariyerine yeniden Avrupa'da devam etme olasılığı güç kazanacak. Ancak Al-Hilal'in resmî teklif yaptığına veya NEOM ile görüşmeye başladığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Nathan Zézé JEOPOLİTİK GELİŞMELER TRANSFER PİYASASINI ETKİLEDİ Fransız basınındaki haberde, İran ile ABD arasındaki savaşın ardından Körfez ülkelerinde oluşan yeni stratejik ortamın transfer piyasasını da etkilediği savunuldu. Bu değişimin, bölgede forma giyen bazı futbolcuların Avrupa'ya dönme ihtimalini artırdığı yorumu yapıldı.

Nathan Zézé 32 MAÇTA 3 GOLE KATKI Nathan Zézé, NEOM formasıyla 32 resmî karşılaşmaya çıktı. Fransız savunmacı bu maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Genç stoper böylece 32 karşılaşmada toplam 3 gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray, Zézé'yi genç yaşı ve gelişim potansiyeli nedeniyle uzun vadeli kadro planlamasına uygun bir seçenek olarak değerlendiriyor.