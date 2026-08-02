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Transferde ters köşe! Galatasaray Nathan Zézé'yi istiyor

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, NEOM forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper Nathan Zézé’yi transfer listesine aldı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinde çalıştığını yazdı.

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Transferde ters köşe! Galatasaray Nathan Zézé'yi istiyor

Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray, savunma hattına yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, NEOM forması giyen 21 yaşındaki stoper Nathan Zézé'yi transfer listesine ekledi.

Nathan ZézéNathan Zézé

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI

Galatasaray, Nathan Zézé transferinde mali riski azaltacak bir formül üzerinde duruyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki stoperi bir sezon kiraladıktan sonra sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemeyi hedefliyor.

Transferin ilerleyebilmesi için Galatasaray ile NEOM'un kiralama bedeli, opsiyon tutarı ve ödeme şartlarında anlaşması gerekiyor. Oyuncunun Avrupa'ya dönme ihtimali ise sarı-kırmızılıların transfer planındaki en önemli avantajlardan birini oluşturuyor.

Nathan ZézéNathan Zézé

NANTES'TAN 20 MİLYON EUROYA GİTTİ

Nathan Zézé, geçen yaz Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Suudi Arabistan temsilcisi, genç oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Yüksek bonservis bedeli ve uzun sözleşme süresi, NEOM'un görüşmelerdeki pazarlık gücünü artırıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın doğrudan satın alma yerine kiralama formülüne yöneldiği düşünülüyor.

Nathan ZézéNathan Zézé

AL-HILAL İHTİMALİ MASADA

Fransız basını, Nathan Zézé ile Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin de ilgilendiğini yazdı. Transfer sürecindeki en önemli ihtimallerden birini ise Al-Hilal'in son anda devreye girmesi oluşturuyor.

Al-Hilal'in oyuncu için somut adım atmaması halinde Zézé'nin kariyerine yeniden Avrupa'da devam etme olasılığı güç kazanacak. Ancak Al-Hilal'in resmî teklif yaptığına veya NEOM ile görüşmeye başladığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Nathan ZézéNathan Zézé

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TRANSFER PİYASASINI ETKİLEDİ

Fransız basınındaki haberde, İran ile ABD arasındaki savaşın ardından Körfez ülkelerinde oluşan yeni stratejik ortamın transfer piyasasını da etkilediği savunuldu. Bu değişimin, bölgede forma giyen bazı futbolcuların Avrupa'ya dönme ihtimalini artırdığı yorumu yapıldı.

Nathan ZézéNathan Zézé

32 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Nathan Zézé, NEOM formasıyla 32 resmî karşılaşmaya çıktı. Fransız savunmacı bu maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Genç stoper böylece 32 karşılaşmada toplam 3 gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray, Zézé'yi genç yaşı ve gelişim potansiyeli nedeniyle uzun vadeli kadro planlamasına uygun bir seçenek olarak değerlendiriyor.

Nathan ZézéNathan Zézé

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTİYOR

Nathan Zézé'nin NEOM ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Uzun kontrat süresi, Suudi Arabistan ekibinin oyuncuyu düşük maliyetle bırakmasını zorlaştırıyor.

Galatasaray'ın transferi ilerletmesi halinde kiralama bedeli ve satın alma opsiyonunun miktarı görüşmelerin temel başlıklarını oluşturacak.

NATHAN ZÈZÈ KİMDİR?

Oyuncu Bilgileri
Doğum tarihi/Yaş 18 Haz 2005 (21)
Doğum yeri Nantes Fransa
Boy 1,90 m
Uyruk Fransa
Fildişi Sahili
Mevki Defans - Stoper
Ayak Sol ayak
Güncel kulüp
NEOM SC
Sözleşme tarihi
31 Tem 2025
Sözleşme sonu
30 Haz 2030

KARİYERİ

Kariyer performansı
Maç: 121 Gol: 10 Asist: 2 Dakika başına gol: 1.031' Süre: 10.309'
Ligue 1
Maç32
Gol-
Asist-
Dakika başına gol-
Süre2.595'
Saudi Pro League
Maç31
Gol2
Asist1
Dakika başına gol1.395'
Süre2.790'
National 2 - Grp. D (-2024)
Maç22
Gol1
Asist1
Dakika başına gol1.861'
Süre1.861'
National U19 - Grp. C
Maç13
Gol4
Asist-
Dakika başına gol270'
Süre1.080'
UEFA Gençlik Ligi
Maç6
Gol1
Asist-
Dakika başına gol540'
Süre540'
Coupe Gambardella
Maç5
Gol1
Asist-
Dakika başına gol450'
Süre450'
National 2 - Grp. D
Maç4
Gol-
Asist-
Dakika başına gol-
Süre360'
Coupe de France
Maç3
Gol1
Asist-
Dakika başına gol228'
Süre228'
National 2 - Grp. B
Maç2
Gol-
Asist-
Dakika başına gol-
Süre135'
National U19 - Phase finale
Maç2
Gol-
Asist-
Dakika başına gol-
Süre180'
King's Cup
Maç1
Gol-
Asist-
Dakika başına gol-
Süre90'
UEFA Avrupa Ligi
Maç-
Gol-
Asist-
Dakika başına gol-
Süre-

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