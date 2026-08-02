Transferde ters köşe! Galatasaray Nathan Zézé'yi istiyor
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, NEOM forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper Nathan Zézé’yi transfer listesine aldı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinde çalıştığını yazdı.
Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray, savunma hattına yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, NEOM forması giyen 21 yaşındaki stoper Nathan Zézé'yi transfer listesine ekledi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI
Galatasaray, Nathan Zézé transferinde mali riski azaltacak bir formül üzerinde duruyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki stoperi bir sezon kiraladıktan sonra sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemeyi hedefliyor.
Transferin ilerleyebilmesi için Galatasaray ile NEOM'un kiralama bedeli, opsiyon tutarı ve ödeme şartlarında anlaşması gerekiyor. Oyuncunun Avrupa'ya dönme ihtimali ise sarı-kırmızılıların transfer planındaki en önemli avantajlardan birini oluşturuyor.
NANTES'TAN 20 MİLYON EUROYA GİTTİ
Nathan Zézé, geçen yaz Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Suudi Arabistan temsilcisi, genç oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Yüksek bonservis bedeli ve uzun sözleşme süresi, NEOM'un görüşmelerdeki pazarlık gücünü artırıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın doğrudan satın alma yerine kiralama formülüne yöneldiği düşünülüyor.
AL-HILAL İHTİMALİ MASADA
Fransız basını, Nathan Zézé ile Galatasaray'ın dışında Avrupa'dan bazı kulüplerin de ilgilendiğini yazdı. Transfer sürecindeki en önemli ihtimallerden birini ise Al-Hilal'in son anda devreye girmesi oluşturuyor.
Al-Hilal'in oyuncu için somut adım atmaması halinde Zézé'nin kariyerine yeniden Avrupa'da devam etme olasılığı güç kazanacak. Ancak Al-Hilal'in resmî teklif yaptığına veya NEOM ile görüşmeye başladığına dair net bir bilgi bulunmuyor.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER TRANSFER PİYASASINI ETKİLEDİ
Fransız basınındaki haberde, İran ile ABD arasındaki savaşın ardından Körfez ülkelerinde oluşan yeni stratejik ortamın transfer piyasasını da etkilediği savunuldu. Bu değişimin, bölgede forma giyen bazı futbolcuların Avrupa'ya dönme ihtimalini artırdığı yorumu yapıldı.
32 MAÇTA 3 GOLE KATKI
Nathan Zézé, NEOM formasıyla 32 resmî karşılaşmaya çıktı. Fransız savunmacı bu maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Genç stoper böylece 32 karşılaşmada toplam 3 gole doğrudan katkı sağladı. Galatasaray, Zézé'yi genç yaşı ve gelişim potansiyeli nedeniyle uzun vadeli kadro planlamasına uygun bir seçenek olarak değerlendiriyor.
SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTİYOR
Nathan Zézé'nin NEOM ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Uzun kontrat süresi, Suudi Arabistan ekibinin oyuncuyu düşük maliyetle bırakmasını zorlaştırıyor.
Galatasaray'ın transferi ilerletmesi halinde kiralama bedeli ve satın alma opsiyonunun miktarı görüşmelerin temel başlıklarını oluşturacak.
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