Galatasaray'a 38 milyon euroluk yıldız! Rodrigo Mora için sürpriz transfer harekatı
Galatasaray, Porto forması giyen 19 yaşındaki Portekizli yıldız Rodrigo Mora’yı transfer listesine aldı. A Spor’un haberine göre sarı-kırmızılılar, U23 kontenjanındaki öncelikli adaylarından biri olan genç futbolcu için menajer temaslarına başladı.
Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını birçok bölge için sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Porto forması giyen 19 yaşındaki Portekizli yıldız Rodrigo Mora'yı hücum hattı için hazırladığı listeye ekledi.
U23 KONTENJANINDA ÖNCELİKLİ ADAY
Kadrosunda stoper, sol kanat, on numara ve santrfor bölgelerine takviye planlayan Galatasaray, 10+4 kuralının sağladığı U23 hakkını hücum hattında kullanmayı değerlendiriyor. Rodrigo Mora, sarı-kırmızılı yönetimin bu kontenjan için hazırladığı listenin öncelikli isimleri arasında yer alıyor.
19 yaşındaki futbolcunun genç yaşına rağmen Porto A Takımı'nda süre alması ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilmesi Galatasaray'ın ilgisini artırdı. Yönetim, oyuncu cephesiyle yapılacak görüşmelerin ardından transferin mali şartlarını masaya yatıracak.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
Cimbom, Rodrigo Mora'nın menajeri üzerinden ilk girişimleri yaptı. Sarı-kırmızılılar bu temaslarla oyuncunun Türkiye seçeneğine yaklaşımını, sözleşme beklentisini ve transfer şartlarını öğrenmeyi amaçlıyor.
44 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Rodrigo Mora, geride kalan sezonda Porto formasıyla 44 resmî karşılaşmada görev yaptı. Sahada toplam 1860 dakika kalan genç hücum oyuncusu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Portekizli futbolcu böylece sezonu toplam 7 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Mora; on numara bölgesinin yanı sıra santrfor ve kanat pozisyonlarında da forma giyebiliyor.
PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON EURO
Rodrigo Mora'nın güncel piyasa değeri 38 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Genç oyuncunun Porto ile 2030 yılına kadar devam eden sözleşmesi, Portekiz temsilcisinin olası transfer görüşmelerindeki pazarlık gücünü artırıyor.
Galatasaray'ın Porto'ya sunacağı teklif veya Portekiz ekibinin talep edeceği bonservis bedeli henüz bilinmiyor. Oyuncunun yüksek piyasa değeri ve uzun sözleşmesi, transferin mali açıdan zorlu bir operasyona dönüşmesine yol açabilir.
TRANSFERDE TEK TAKVİYE UGOCHUKWU
Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Başkan Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadro planlamasını yaparken en iyi transferi en uygun şartlarda yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
10 NUMARA LİSTESİ GENİŞLİYOR
Galatasaray'ın 10 numara transferi için Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Phil Foden gibi yıldızları listesinde tuttuğu konuşuluyor. Rodrigo Mora da genç yaşı ve gelişim potansiyeliyle bu bölge için hazırlanan adaylar arasına girdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun mali şartlarını ve Porto'nun yaklaşımını gördükten sonra somut teklif konusunda karar verecek. Transfer süreci şimdilik ilgi ve menajer teması aşamasında ilerliyor.
RODRIGO MORA KİMDİR?
Rodrigo Mora, Porto forması giyen 19 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusudur. Asıl olarak on numara bölgesinde görev yapan genç futbolcu, santrfor ve kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor.
Geride kalan sezonda Porto ile 44 resmî maça çıkan Mora, 1860 dakikada 5 gol ve 2 asist üretti. Portekiz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 38 milyon euro seviyesinde bulunuyor.