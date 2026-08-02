Galatasaray'a 38 milyon euroluk yıldız! Rodrigo Mora için sürpriz transfer harekatı

Rodrigo Mora 44 MAÇTA 7 GOLE KATKI Rodrigo Mora, geride kalan sezonda Porto formasıyla 44 resmî karşılaşmada görev yaptı. Sahada toplam 1860 dakika kalan genç hücum oyuncusu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Portekizli futbolcu böylece sezonu toplam 7 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Mora; on numara bölgesinin yanı sıra santrfor ve kanat pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

Rodrigo Mora PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON EURO Rodrigo Mora'nın güncel piyasa değeri 38 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Genç oyuncunun Porto ile 2030 yılına kadar devam eden sözleşmesi, Portekiz temsilcisinin olası transfer görüşmelerindeki pazarlık gücünü artırıyor. Galatasaray'ın Porto'ya sunacağı teklif veya Portekiz ekibinin talep edeceği bonservis bedeli henüz bilinmiyor. Oyuncunun yüksek piyasa değeri ve uzun sözleşmesi, transferin mali açıdan zorlu bir operasyona dönüşmesine yol açabilir.

Rodrigo Mora TRANSFERDE TEK TAKVİYE UGOCHUKWU Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu ile yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Dursun Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadro planlamasını yaparken en iyi transferi en uygun şartlarda yapmak zorundayız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor." dedi.