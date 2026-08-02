Randal Kolo Muani yeniden Juventus forması giyecek
Juventus, daha önce kiralık olarak formasını giyen Randal Kolo Muani’nin kalıcı transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi, Fransız santrfor için 38 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro bonus ödeyecek.
Juventus, Randal Kolo Muani'nin kalıcı transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Daha önce İtalyan ekibinde kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Fransız santrfor, sağlık kontrollerinin ardından Torino temsilcisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Juventus, transfer için PSG'ye 38 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki 12 milyon euro'luk bonuslarla birlikte operasyonun toplam maliyeti 50 milyon euroya ulaşacak.
PSG İLE 50 MİLYON EUROYA ANLAŞTI
Juventus ile Paris Saint-Germain arasındaki görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. İtalyan kulübü, Kolo Muani'nin bonservisini almak için 38 milyon euro sabit ücret ve 12 milyon euro bonus içeren teklifi kabul ettirdi.
Bonusların hangi sportif veya bireysel şartlara bağlı olduğu hakkında ayrıntı paylaşılmadı. Transfer paketi, bütün bonusların devreye girmesi halinde 50 milyon euroya ulaşacak.
SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN TORİNO'YA GİTTİ
Randal Kolo Muani, pazar sabahı sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak için Torino'ya gitti. Fransız futbolcu, kontrollerde sorun çıkmaması halinde Juventus ile sözleşme imzalayacak.
Kulüpler anlaşmaya ulaşsa da transferin resmiyet kazanması için sağlık kontrolünün tamamlanması ve sözleşmenin imzalanması gerekiyor.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Juventus, Kolo Muani ile 5 yıllık sözleşme yapacak. 27 yaşındaki santrforun İtalyan kulübünden sezon başına 5 milyon euronun üzerinde ücret alacağı bilgisi paylaşıldı.
Oyuncunun kesin yıllık ücreti, imza parası ve sözleşmesindeki performans bonusları hakkında başka bir rakam bulunmuyor.
JUVENTUS'TA DAHA ÖNCE KİRALIK OYNADI
Kolo Muani, kariyerinin önceki döneminde Juventus formasıyla kiralık olarak mücadele etti. İtalyan ekibi bu kez Fransız futbolcunun bonservisini alarak transferi kalıcı hale getirmek için PSG ile anlaşma sağladı.
Juventus, 27 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli kadro planlamasının parçası haline getirecek. Sağlık kontrolü ve imza işlemlerinin ardından transfer kulübün resmî kanallarından duyurulacak.
TOTTENHAM'DA 9 GOLE KATKI
Randal Kolo Muani, geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçirdi. Fransız santrfor, İngiliz ekibinde çıktığı 41 karşılaşmada 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
Kolo Muani böylece Tottenham dönemini 9 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye dönen oyuncu, kariyerine Juventus'ta devam edecek.