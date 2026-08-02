Randal Kolo Muani yeniden Juventus forması giyecek

Juventus, Randal Kolo Muani'nin kalıcı transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Daha önce İtalyan ekibinde kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Fransız santrfor, sağlık kontrollerinin ardından Torino temsilcisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Juventus, transfer için PSG'ye 38 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki 12 milyon euro'luk bonuslarla birlikte operasyonun toplam maliyeti 50 milyon euroya ulaşacak.

Randal Kolo Muani PSG İLE 50 MİLYON EUROYA ANLAŞTI Juventus ile Paris Saint-Germain arasındaki görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. İtalyan kulübü, Kolo Muani'nin bonservisini almak için 38 milyon euro sabit ücret ve 12 milyon euro bonus içeren teklifi kabul ettirdi. Bonusların hangi sportif veya bireysel şartlara bağlı olduğu hakkında ayrıntı paylaşılmadı. Transfer paketi, bütün bonusların devreye girmesi halinde 50 milyon euroya ulaşacak. SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN TORİNO'YA GİTTİ Randal Kolo Muani, pazar sabahı sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak için Torino'ya gitti. Fransız futbolcu, kontrollerde sorun çıkmaması halinde Juventus ile sözleşme imzalayacak. Kulüpler anlaşmaya ulaşsa da transferin resmiyet kazanması için sağlık kontrolünün tamamlanması ve sözleşmenin imzalanması gerekiyor.