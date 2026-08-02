Ertuğrul Doğan'dan 150 milyon euro açıklaması: İstesek yaparız

Doğan, Trabzonspor'un mevcut kadrosundaki oyuncular için yüksek rakamlara ulaşan bir talep bulunduğunu dile getirdi. Bordo-mavili başkan, buna rağmen takımın önemli isimlerini satarak kadroyu zayıflatmayacaklarını ve zirve yarışının içinde kalacak bir yapı oluşturacaklarını açıkladı.

Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü ve Süper Lig'de kazandığı ilk şampiyonluğun 50. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Bordo-mavili camianın bir araya geldiği organizasyonda konuşan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün geleceği, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

"YALNIZCA BİR KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMIYORUZ"

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un Türk futbolunda gerçekleştirdiği Anadolu devrimine dikkat çekerek konuşmasına başladı. Bordo-mavili başkan, "Bugün burada yalnızca bir kuruluş yıl dönümü kutlamıyoruz. Bugün bir şehrin ayağa kalkışını, Anadolu'nun futboldaki büyük devrimi ile bordo ve mavinin tam 59 yıldır süren onurlu mücadelesini kutlamak için bir aradayız." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana kulübün arması için mücadele ettiklerini söyleyen Doğan, "Bazen zorlandık, bazen önümüze engeller çıkarıldı ama hiçbir zaman bir adım bile geri atmadım. Çünkü biz hangi sorumluluğu taşıdığımızı çok iyi biliyoruz. Bizim taşıdığımız, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir miras ve Trabzonspor'un şerefli armasıdır." sözlerini kullandı.