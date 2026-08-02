Ertuğrul Doğan'dan 150 milyon euro açıklaması: İstesek yaparız
Trabzonspor’un 59. kuruluş yıl dönümü ve Süper Lig’deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı için düzenlenen programda konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, “Şu an istesek 150 milyon euroluk oyuncu satabiliriz. 70 milyon euroyu bulduk ancak bunu yapmayacağız.” dedi.
Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü ve Süper Lig'de kazandığı ilk şampiyonluğun 50. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Bordo-mavili camianın bir araya geldiği organizasyonda konuşan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün geleceği, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Doğan, Trabzonspor'un mevcut kadrosundaki oyuncular için yüksek rakamlara ulaşan bir talep bulunduğunu dile getirdi. Bordo-mavili başkan, buna rağmen takımın önemli isimlerini satarak kadroyu zayıflatmayacaklarını ve zirve yarışının içinde kalacak bir yapı oluşturacaklarını açıkladı.
"YALNIZCA BİR KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMIYORUZ"
Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un Türk futbolunda gerçekleştirdiği Anadolu devrimine dikkat çekerek konuşmasına başladı. Bordo-mavili başkan, "Bugün burada yalnızca bir kuruluş yıl dönümü kutlamıyoruz. Bugün bir şehrin ayağa kalkışını, Anadolu'nun futboldaki büyük devrimi ile bordo ve mavinin tam 59 yıldır süren onurlu mücadelesini kutlamak için bir aradayız." dedi.
Göreve geldikleri günden bu yana kulübün arması için mücadele ettiklerini söyleyen Doğan, "Bazen zorlandık, bazen önümüze engeller çıkarıldı ama hiçbir zaman bir adım bile geri atmadım. Çünkü biz hangi sorumluluğu taşıdığımızı çok iyi biliyoruz. Bizim taşıdığımız, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir miras ve Trabzonspor'un şerefli armasıdır." sözlerini kullandı.
"ZAMANIMIZIN TAMAMINI TRABZONSPOR İÇİN HARCIYORUZ"
Trabzonspor'un geçmişini pusula, geleceğini ise çocuklara karşı sorumluluk olarak gördüklerini anlatan Doğan, yönetimin bütün mesaisini kulübe ayırdığını söyledi. Başkan Doğan, "Bu armaya gönül veren herkes şunu bilmelidir ki biz Trabzonspor'la yaşıyoruz. Biz zamanımızın tamamını Trabzonspor için harcıyoruz." dedi.
Bordo-mavili başkan, göreve geldiklerinde hayal olarak görülen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdüklerini savundu. Doğan, dünyanın neresinde olursa olsun "Ben Trabzonsporluyum" diyen herkesin gurur duyacağı bir gelecek için çalıştıklarını söyledi.
"11 TRANSFER YAPTIK, DEVAM EDECEĞİZ"
Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın yeni sezon kadro planlaması hakkında da konuştu. Trabzonspor'un şu ana kadar 11 transfer yaptığını açıklayan Doğan, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelere yeni takviyelerin geleceğini söyledi.
Doğan, "11 transfer yaptık ancak eksik olan bölgelere takviye yapmaya devam edeceğiz. Hem hocamızın hem de bizim niyetimiz bu sezon zirve yarışının içinde yer almak." sözleriyle yeni sezon hedefini ortaya koydu.
"İSTESEK 150 MİLYON EUROLUK OYUNCU SATARIZ"
Trabzonspor Başkanı, kadrodaki futbolculara yönelik transfer ilgisi hakkında dikkat çeken rakamlar paylaştı. Doğan, "Şu an istesek 150 milyon euroluk oyuncu satabiliriz. 70 milyon euroyu bulduk ama bunu yapmayacağız." dedi.
Bordo-mavili yönetimin önceliğinin oyuncu satmak değil, rekabetçi bir takım oluşturmak olduğunu anlatan Doğan, "Bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız." sözleriyle transfer politikasının temel hedefini açıkladı.