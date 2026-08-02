Trabzonspor'dan Süper Lig'i sallayacak golcü transferi! Kral geri dönebilir

Kadrosunda Paul Onuachu gibi önemli bir forveti bulunduran Trabzonspor, golcü hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda ilerleyen Karadeniz temsilcisinin gündemine eski oyuncusu Alexander Sörloth geldi. Norveçli futbolcunun yeniden bordo-mavi formayı giymesi adına tüm imkanlar seferber edilecek.

Alexander Sörloth Trabzonspor'da gol krallığı yaşadı FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILIYOR 2019-2020 sezonunda Trabzonspor ile gol krallığı yaşayan ve ardından da RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, zaman zaman düşüşler yaşamasına rağmen Atletico Madrid'in yolunu tutmuş ve Avrupa futbolunun en önemli golcüleri arasına girmeyi başarmıştı. 1,96 metre boyundaki forvetin yeni sezonda takımında beklediği süreyi alamayacağını düşünen yönetim, ilk adımını attı. Sörloth'un maliyeti için araştırmalar başladı.