Trabzonspor'dan Süper Lig'i sallayacak golcü transferi! Kral geri dönebilir
Süper Lig'in dev takımlarından Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Doğan'ın yaptığı son transfer açıklamasının ardından bordo-mavililer, eski golcüsü Alexander Sörloth için girişimlere başladı.
Kadrosunda Paul Onuachu gibi önemli bir forveti bulunduran Trabzonspor, golcü hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda ilerleyen Karadeniz temsilcisinin gündemine eski oyuncusu Alexander Sörloth geldi. Norveçli futbolcunun yeniden bordo-mavi formayı giymesi adına tüm imkanlar seferber edilecek.
FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILIYOR
2019-2020 sezonunda Trabzonspor ile gol krallığı yaşayan ve ardından da RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, zaman zaman düşüşler yaşamasına rağmen Atletico Madrid'in yolunu tutmuş ve Avrupa futbolunun en önemli golcüleri arasına girmeyi başarmıştı.
1,96 metre boyundaki forvetin yeni sezonda takımında beklediği süreyi alamayacağını düşünen yönetim, ilk adımını attı. Sörloth'un maliyeti için araştırmalar başladı.
TÜRKİYE'DE İZ BIRAKTI
2019-2020 sezonunda Crystal Palace'tan kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor ile 2+2 yıllık sözleşme imzalamış ancak gösterdiği performans sonrası yuvadan erken uçmuştu. Trabzonspor formasıyla 49 karşılaşmaya çıktı ve 33 gol atıp 11 de asist yaptı. Süper Lig'de 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 defa ağları sarstı. İngiliz ekibinin RB Leipzig ile anlaşmasının ardından 20 milyon euro bonservisle Almanya'ya gitmişti. Taraftarların heyecanlandığı dev forvet, yine herkesi umutlandırdı.
2028'E KADAR KONTRATI VAR
Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor. Geçen sezon çıktığı 54 karşılaşmada 20 kez gol sevinci yaşadı ve 1 asist yaptı.