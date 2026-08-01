Salih Uçan Gençlerbirliği ile anlaştı! 2 yıllık söz kesildi

Başkent ekibi, son olarak Beşiktaş'ta görev yapan deneyimli futbolcu Salih Uçan'ı kadrosuna kattı. Tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yaptı.

Salih Uçan

BEŞİKTAŞ SONRASI YENİ DURAK

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından kariyerine Gençlerbirliği'nde devam edecek. Süper Lig'de yeniden mücadele edecek olan kırmızı-siyahlılar, Salih Uçan'ın deneyiminden orta sahada faydalanmayı hedefliyor.

Transferin kısa süre içinde kulüp tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.