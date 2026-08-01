Salih Uçan Gençlerbirliği ile anlaştı! 2 yıllık söz kesildi
Gençlerbirliği, orta saha hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Başkent temsilcisi, son olarak Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, orta saha rotasyonuna önemli bir takviye yaptı.
Başkent ekibi, son olarak Beşiktaş'ta görev yapan deneyimli futbolcu Salih Uçan'ı kadrosuna kattı. Tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ SONRASI YENİ DURAK
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından kariyerine Gençlerbirliği'nde devam edecek. Süper Lig'de yeniden mücadele edecek olan kırmızı-siyahlılar, Salih Uçan'ın deneyiminden orta sahada faydalanmayı hedefliyor.
Transferin kısa süre içinde kulüp tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.
136 MAÇTA 28 GOLE KATKI
Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı dönemde toplam 136 resmi maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 18 asist yaparak toplam 28 gole doğrudan katkı sağladı.
Orta sahadaki oyun kurucu özellikleri ve tecrübesiyle öne çıkan Salih Uçan, yeni sezonda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de mücadele edecek.