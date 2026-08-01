Chelsea Danny Welbeck transferini resmen duyurdu
Chelsea, Brighton and Hove Albion forması giyen 35 yaşındaki İngiliz santrfor Danny Welbeck’i kadrosuna kattı. Tecrübeli golcü, Londra ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Chelsea, Premier Lig ekiplerinden Brighton and Hove Albion forması giyen Danny Welbeck'i kadrosuna kattı. Londra kulübü, 35 yaşındaki İngiliz santrforla 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Chelsea'nin resmî açıklamasında Welbeck'in sezon öncesi kampında teknik direktör Xabi Alonso'nun kadrosuna katılacağı bilgisi yer aldı. Deneyimli golcü böylece Premier Lig kariyerine Chelsea formasıyla devam edecek.
2028 YILINA KADAR İMZA ATTI
Danny Welbeck, Chelsea ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attı. İngiliz futbolcu, yeni takımının sezon öncesi hazırlıklarına katılarak teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacak.
Chelsea, Welbeck transferiyle hücum rotasyonuna Premier Lig tecrübesi yüksek bir isim ekledi. Kulüp, transfer bedeli veya sözleşmenin mali şartları hakkında ayrıntı paylaşmadı.
"CHELSEA BÜYÜK BİR KULÜP"
Danny Welbeck, transferin ardından Chelsea'nin büyüklüğüne ve hedeflerine dikkat çekti. İngiliz santrfor, "Chelsea'nin ilgisini duyduğunuzda bu size büyük bir gurur veriyor. Chelsea'nin tarihini bildiğinizde, her sezon kupa kazanmak isteyen büyük bir kulüp olduğunu anlıyorsunuz." dedi.
Welbeck, kariyerindeki yeni dönem için büyük heyecan yaşadığını da dile getirdi. Deneyimli futbolcu, "Gerçekten heyecan verici bir dönemde bu kadar büyük bir kulübe gelmekten onur duyuyorum. Birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum ve teknik direktörle harika sohbetler yaptım." sözlerini kullandı.
"İÇİMDE HÂLÂ O ATEŞ VAR"
35 yaşındaki golcü, Chelsea formasıyla en üst seviyede mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi. Welbeck, "İçimde hâlâ o ateş var ve Chelsea taraftarlarını gururlandırmak için elimden geleni yapacağım." açıklamasını yaptı.
İngiliz futbolcunun sözleri, Chelsea'de forma rekabetine hazır olduğunu ve kariyerinin bu döneminde de kupa mücadelesi vermek istediğini ortaya koydu.
PREMIER LİG'DE 400 MAÇI GEÇTİ
Danny Welbeck, kariyeri boyunca Premier Lig'de 400'den fazla karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli santrfor, İngiliz futbolunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde de forma giydi.
İngiltere Milli Takımı ile iki FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Welbeck, milli formayla çıktığı 42 karşılaşmada 16 gol attı. Tecrübeli oyuncu, Chelsea'ye hem kulüp hem de milli takım düzeyinde geniş bir birikimle katıldı.