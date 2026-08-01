Chelsea Danny Welbeck transferini resmen duyurdu

Chelsea'nin resmî açıklamasında Welbeck'in sezon öncesi kampında teknik direktör Xabi Alonso'nun kadrosuna katılacağı bilgisi yer aldı. Deneyimli golcü böylece Premier Lig kariyerine Chelsea formasıyla devam edecek.

Danny Welbeck

Danny Welbeck, Chelsea ile 2028 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attı. İngiliz futbolcu, yeni takımının sezon öncesi hazırlıklarına katılarak teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacak.

Chelsea, Welbeck transferiyle hücum rotasyonuna Premier Lig tecrübesi yüksek bir isim ekledi. Kulüp, transfer bedeli veya sözleşmenin mali şartları hakkında ayrıntı paylaşmadı.

"CHELSEA BÜYÜK BİR KULÜP"

Danny Welbeck, transferin ardından Chelsea'nin büyüklüğüne ve hedeflerine dikkat çekti. İngiliz santrfor, "Chelsea'nin ilgisini duyduğunuzda bu size büyük bir gurur veriyor. Chelsea'nin tarihini bildiğinizde, her sezon kupa kazanmak isteyen büyük bir kulüp olduğunu anlıyorsunuz." dedi.

Welbeck, kariyerindeki yeni dönem için büyük heyecan yaşadığını da dile getirdi. Deneyimli futbolcu, "Gerçekten heyecan verici bir dönemde bu kadar büyük bir kulübe gelmekten onur duyuyorum. Birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum ve teknik direktörle harika sohbetler yaptım." sözlerini kullandı.