El Bilal Touré Parma yolunda! Anlaşma çok yakın

Bonservisi Atalanta'da bulunan ve geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Touré'nin kariyerindeki yeni durağı netleşiyor. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Parma, 24 yaşındaki Malili futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Parma ile Atalanta arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. İki kulüp anlaşmaya yaklaşırken transferin kısa süre içinde tamamlanma ihtimali güç kazandı.

El Bilal Touré sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi PARMA TRANSFERDE SON AŞAMAYA GELDİ Parma yönetimi, hücum hattını El Bilal Touré ile güçlendirmek için Atalanta ile masaya oturdu. Gianluca Di Marzio, kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve tarafların anlaşmaya çok yaklaştığını yazdı. Transfer henüz resmiyet kazanmadı. Kulüplerin son ayrıntılarda ortak noktaya ulaşmasının ardından Malili futbolcunun Parma'ya katılması gündemde. FEYENOORD MAÇININ KADROSUNDA YER ALMADI El Bilal Touré, Atalanta'nın Feyenoord ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun maç kadrosunda bulunmaması, Parma ile yürütülen transfer görüşmelerinin ardından dikkat çekti. Atalanta ile Touré'nin sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Parma'nın transferi hangi formülle tamamlamak istediğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.