El Bilal Touré Parma yolunda! Anlaşma çok yakın
Geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık geçiren El Bilal Touré için Parma devreye girdi. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre İtalyan ekibi, Atalanta ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde anlaşmaya çok yaklaştı.
Bonservisi Atalanta'da bulunan ve geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen El Bilal Touré'nin kariyerindeki yeni durağı netleşiyor. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Parma, 24 yaşındaki Malili futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Parma ile Atalanta arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. İki kulüp anlaşmaya yaklaşırken transferin kısa süre içinde tamamlanma ihtimali güç kazandı.
PARMA TRANSFERDE SON AŞAMAYA GELDİ
Parma yönetimi, hücum hattını El Bilal Touré ile güçlendirmek için Atalanta ile masaya oturdu. Gianluca Di Marzio, kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve tarafların anlaşmaya çok yaklaştığını yazdı.
Transfer henüz resmiyet kazanmadı. Kulüplerin son ayrıntılarda ortak noktaya ulaşmasının ardından Malili futbolcunun Parma'ya katılması gündemde.
FEYENOORD MAÇININ KADROSUNDA YER ALMADI
El Bilal Touré, Atalanta'nın Feyenoord ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Oyuncunun maç kadrosunda bulunmaması, Parma ile yürütülen transfer görüşmelerinin ardından dikkat çekti.
Atalanta ile Touré'nin sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Parma'nın transferi hangi formülle tamamlamak istediğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
BEŞİKTAŞ'TA 12 GOLE KATKI SAĞLADI
El Bilal Touré, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmî karşılaşmada görev yaptı. Malili hücum oyuncusu bu maçlarda 7 gol attı ve 5 asist yaptı.
Touré böylece siyah-beyazlı formayla toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından Atalanta'ya dönen 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine yeniden Serie A'da devam edebilir.
PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO
El Bilal Touré'nin güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 13 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Atalanta ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Parma ile yürütülen görüşmeler son aşamaya yaklaştı.