Arsenal'den 90 milyon euroluk hamle: Bruno Guimaraes
Arsenal, Newcastle United'ın Brezilyalı yıldızı Bruno Guimaraes'in transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi, 90 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağlarken, Lyon da satıştan pay alacak.
Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Arsenal, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Londra temsilcisi, uzun süredir gündeminde bulunan Bruno Guimaraes transferinde sona yaklaştı.
Taraflar arasında yapılan son görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.
DEV BONSERVİS BEDELİ
L'Equipe'in haberine göre Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusu için Newcastle United'a 90 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı bonuslar ödeyecek.
Daha önce yapılan teklifleri geri çeviren Newcastle'ın, son teklifin ardından transfere onay verdiği aktarıldı.
Anlaşma kapsamında Guimaraes'in eski kulübü Lyon'un da sonraki satış maddesi nedeniyle yaklaşık 8 milyon euro gelir elde edeceği belirtildi.
YAZ DÖNEMİNDE ÜÇÜNCÜ TAKVİYE
Bruno Guimaraes transferiyle birlikte Arsenal, yaz transfer dönemindeki üçüncü önemli hamlesini gerçekleştirmiş olacak.
İngiliz ekibi daha önce savunmaya Piero Hincapie'yi transfer ederken, hücum hattına Christos Tzolis'i, kaleye ise Illan Meslier'i kadrosuna katmıştı.
Futbol kariyerine Brezilya'da GO Audax'ta başlayan Bruno Guimaraes, ardından Atletico Paranaense forması giydi. 2020 yılında Lyon'a transfer olan 28 yaşındaki orta saha, iki sezon sonra Newcastle United'a imza attı.
Arsenal'in transferi kısa süre içinde resmen açıklaması beklenirken, Brezilyalı oyuncunun yeni sezon öncesi takımın hazırlık kampına katılması planlanıyor.