Arsenal'den 90 milyon euroluk hamle: Bruno Guimaraes

Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Arsenal, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bruno Guimaraes

DEV BONSERVİS BEDELİ

L'Equipe'in haberine göre Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusu için Newcastle United'a 90 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı bonuslar ödeyecek.

Daha önce yapılan teklifleri geri çeviren Newcastle'ın, son teklifin ardından transfere onay verdiği aktarıldı.

Anlaşma kapsamında Guimaraes'in eski kulübü Lyon'un da sonraki satış maddesi nedeniyle yaklaşık 8 milyon euro gelir elde edeceği belirtildi.