Julian Brandt Ajax ile anlaştı! 2029 yılına kadar imza

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Alman hücum oyuncusu Julian Brandt'ı kadrosuna kattı. Amsterdam temsilcisi, serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brandt'ın Ajax ile yaptığı anlaşma hemen yürürlüğe girdi ve 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olacak.

Julian Brandt

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Julian Brandt, Ajax ile 3 yıllık kontrata imza attı. Taraflar arasındaki sözleşme 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. Ajax, 30 yaşındaki futbolcunun tecrübesinden ve hücum hattındaki çok yönlülüğünden yararlanmayı hedefliyor.

DORTMUND'DA 7 SEZON GEÇİRDİ

Julian Brandt, son 7 sezon boyunca Borussia Dortmund forması giydi. Alman futbolcu, Dortmund kariyerinde hücum hattının farklı bölgelerinde görev yaptı. Brandt, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrıldı ve kariyerine Ajax'ta devam etme kararı aldı.

Transferin ardından değerlendirmelerde bulunan Ajax Futbol Direktörü Jordi Cruijff, "Julian Ajax'ı tercih etti ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle birkaç aydır görüşmeler yürütüyorduk. Ayrıca başka kulüplerden de teklif alma ve onlara imza atma fırsatı vardı. Julian'ın transferiyle birlikte önemli uluslararası deneyime sahip, üst düzey kalitede ve harika bir karaktere sahip bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. Takımımıza ciddi bir kalite katacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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