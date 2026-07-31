Juılian Brandt Ajax ile anlaştı! 2029 yılına kadar imza
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Borussia Dortmund’dan ayrılan Julian Brandt’ı kadrosuna kattı. Serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki Alman yıldız, Amsterdam ekibiyle 30 Haziran 2029’a kadar sözleşme imzaladı.
Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Alman hücum oyuncusu Julian Brandt'ı kadrosuna kattı. Amsterdam temsilcisi, serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brandt'ın Ajax ile yaptığı anlaşma hemen yürürlüğe girdi ve 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olacak.
AJAX TRANSFERİ RESMEN DUYURDU
Ajax, Julian Brandt transferini kulübün resmî kanallarından açıkladı. Hollanda ekibi, tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna ekledi. Brandt, yeni sezondan itibaren Ajax'ın hücum hattında görev yapacak.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Julian Brandt, Ajax ile 3 yıllık kontrata imza attı. Taraflar arasındaki sözleşme 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. Ajax, 30 yaşındaki futbolcunun tecrübesinden ve hücum hattındaki çok yönlülüğünden yararlanmayı hedefliyor.
DORTMUND'DA 7 SEZON GEÇİRDİ
Julian Brandt, son 7 sezon boyunca Borussia Dortmund forması giydi. Alman futbolcu, Dortmund kariyerinde hücum hattının farklı bölgelerinde görev yaptı. Brandt, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrıldı ve kariyerine Ajax'ta devam etme kararı aldı.
Transferin ardından değerlendirmelerde bulunan Ajax Futbol Direktörü Jordi Cruijff, "Julian Ajax'ı tercih etti ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle birkaç aydır görüşmeler yürütüyorduk. Ayrıca başka kulüplerden de teklif alma ve onlara imza atma fırsatı vardı. Julian'ın transferiyle birlikte önemli uluslararası deneyime sahip, üst düzey kalitede ve harika bir karaktere sahip bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. Takımımıza ciddi bir kalite katacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.