Bayern Münih cephesinden şaşırtan Olise açıklaması!
Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, adı Real Madrid ile anılan Michael Olise ve Luis Diaz için kapıları tamamen kapattı. Hoeness, "Çin İmparatoru gelse bile masaya oturmayız." ifadelerini kullandı.
Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, yaz transfer döneminde Michael Olise ve Luis Diaz hakkında çıkan transfer iddialarına net bir dille yanıt verdi.
Özellikle Real Madrid'in Michael Olise'yi kadrosuna katmak istediği yönündeki haberleri değerlendiren Hoeness, kulübün bu iki oyuncuyu satmayı düşünmediğini vurguladı.
REAL MADRİD İDDİALARINI YALANLADI
Hoeness, Real Madrid'in Michael Olise ile ilgilendiğine yönelik iddialara ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Deneyimli yönetici, "Real Madrid, Olise'yi mi istedi? Buna kahkahalarla güldüm. Çin İmparatoru gelse bile yine de masaya oturmayız." diyerek Bayern Münih'in oyuncusunu satma niyetinin olmadığını söyledi.
Hoeness, açıklamasında yalnızca Olise'ye değil, Luis Diaz'a yönelik transfer söylentilerine de değindi. Tecrübeli futbol adamı, "Aynı durum Luis Diaz için de geçerli." sözleriyle Kolombiyalı yıldızın da kulübün gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.
İKİ YILDIZ DA DİKKAT ÇEKEN SEZON GEÇİRDİ
Michael Olise, geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken 31 de asist üreterek toplam 53 gole doğrudan katkı sağladı.
Luis Diaz ise Bayern Münih'teki ilk sezonunda 51 maçta görev aldı. Kolombiyalı kanat oyuncusu, 26 gol ve 23 asistlik performansıyla 49 gole doğrudan katkı verdi. Hoeness'in açıklamaları, Bayern Münih'in iki yıldızı da yeni sezonda kadroda tutma konusunda taviz vermeyeceğini ortaya koydu.