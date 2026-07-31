Bayern Münih cephesinden şaşırtan Olise açıklaması!

Michael Olise

REAL MADRİD İDDİALARINI YALANLADI

Hoeness, Real Madrid'in Michael Olise ile ilgilendiğine yönelik iddialara ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Deneyimli yönetici, "Real Madrid, Olise'yi mi istedi? Buna kahkahalarla güldüm. Çin İmparatoru gelse bile yine de masaya oturmayız." diyerek Bayern Münih'in oyuncusunu satma niyetinin olmadığını söyledi.

Hoeness, açıklamasında yalnızca Olise'ye değil, Luis Diaz'a yönelik transfer söylentilerine de değindi. Tecrübeli futbol adamı, "Aynı durum Luis Diaz için de geçerli." sözleriyle Kolombiyalı yıldızın da kulübün gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.