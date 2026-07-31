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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi geri dönüyor! Sturm Graz maçında kadroda olacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi, kamp döneminde yaşadığı kas sakatlığını büyük ölçüde atlattı. Tecrübeli golcünün Sturm Graz ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında forma giymesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi geri dönüyor! Sturm Graz maçında kadroda olacak

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yaşanan sakatlık sorununun ardından Vedat Muriqi'den sevindirici haber geldi.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi, 29 Haziran'da Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda sağ alt adalesinden sakatlanmış ve yapılan kontrollerde kas yırtığı tespit edilmişti.

Tedavi sürecini sürdüren deneyimli forvetin sağlık durumunda önemli ilerleme kaydedildi.

Vedat MuriqiVedat Muriqi
STURM GRAZ MAÇLARINA HAZIRLANIYOR

Kulüp sağlık ekibinin gözetiminde çalışmalarına devam eden Vedat Muriqi'nin sakatlığını büyük ölçüde atlattığı öğrenildi.

Bireysel programını tamamlamaya yaklaşan golcü oyuncunun kısa süre içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlanıyor.

Vedat MuriqiVedat Muriqi
İKİ MAÇTA DA SÜRE ALABİLİR

Teknik heyetin, Vedat Muriqi'yi kondisyon durumuna göre UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak karşılaşmalarda değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

Tecrübeli forvetin, 5 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak ilk maçta veya 11 Ağustos'taki deplasman rövanşında forma giyebileceği ifade edildi.

Teknik ekibin oyuncunun son sağlık kontrollerinin ardından maç kadrosuyla ilgili nihai kararını vereceği bildirildi.

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