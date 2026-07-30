FIFA'ya tarihi rest! UEFA turnuvalara katılmayacak

UEFA ve 55 üye federasyonu, FIFA'nın Dünya Kupası ile diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddetti. Avrupa futbolunun yönetim organları, FIFA teklifin tamamını geri çekene ve organizasyonlarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence verene kadar hiçbir FIFA turnuvasına katılmama kararı aldı. Bu karar, UEFA'ya bağlı bütün milli takımları kapsıyor.

UEFA

"DÜNYA KUPASI SATILIK DEĞİLDİR"

UEFA ve üye federasyonlar, ortak açıklamada Dünya Kupası'nın futbolun en büyük sportif miraslarından biri olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Dünya Kupası satılık değildir. Dünya Kupası, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir."

UEFA, FIFA'nın planını "derin bir liderlik başarısızlığı" olarak tanımladı. Avrupa federasyonları, bu girişimin FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olma görevinden vazgeçmesi anlamına geldiğini savundu.

AVRUPA MİLLİ TAKIMLARI KATILMAYACAK

UEFA, FIFA'nın teklifleri gündemde tuttuğu sürece Avrupa milli takımlarının hiçbir FIFA organizasyonunda yer almayacağını açıkladı. Kararın değişmesi için FIFA'nın teklifin tamamını geri çekmesi gerekiyor. UEFA ayrıca FIFA'dan yönetimini veya turnuvalarını gelecekte özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence istiyor. Avrupa federasyonları bu şartlar yerine gelmeden geri adım atmayacak.

"FIFA DÜNYA KUPASI FUTBOLA AİTTİR"

Ortak açıklamanın sonunda Dünya Kupası'nın ticari bir yatırım aracına dönüştürülemeyeceği mesajı yer aldı. UEFA ve federasyonlar şu sözlerle FIFA'ya seslendi:

"Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası hiçbir zaman satılık olmayacaktır."

Bu çıkış, UEFA ile FIFA arasındaki yönetim krizini uluslararası futbolun merkezine taşıdı.