FIFA'ya tarihi rest! UEFA turnuvalara katılmayacak
UEFA ve 55 üye federasyonu, FIFA’nın turnuvalarını özel yatırımcılara açma planına karşı ortak karar aldı. Açıklamada, “Dünya Kupası satılık değildir” mesajı kullanıldı.
UEFA ve 55 üye federasyonu, FIFA'nın Dünya Kupası ile diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddetti. Avrupa futbolunun yönetim organları, FIFA teklifin tamamını geri çekene ve organizasyonlarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence verene kadar hiçbir FIFA turnuvasına katılmama kararı aldı. Bu karar, UEFA'ya bağlı bütün milli takımları kapsıyor.
"DÜNYA KUPASI SATILIK DEĞİLDİR"
UEFA ve üye federasyonlar, ortak açıklamada Dünya Kupası'nın futbolun en büyük sportif miraslarından biri olduğunu vurguladı.
Açıklamada şu sözler kullanıldı:
"Dünya Kupası satılık değildir. Dünya Kupası, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir."
UEFA, FIFA'nın planını "derin bir liderlik başarısızlığı" olarak tanımladı. Avrupa federasyonları, bu girişimin FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olma görevinden vazgeçmesi anlamına geldiğini savundu.
AVRUPA MİLLİ TAKIMLARI KATILMAYACAK
UEFA, FIFA'nın teklifleri gündemde tuttuğu sürece Avrupa milli takımlarının hiçbir FIFA organizasyonunda yer almayacağını açıkladı. Kararın değişmesi için FIFA'nın teklifin tamamını geri çekmesi gerekiyor. UEFA ayrıca FIFA'dan yönetimini veya turnuvalarını gelecekte özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence istiyor. Avrupa federasyonları bu şartlar yerine gelmeden geri adım atmayacak.
"FIFA DÜNYA KUPASI FUTBOLA AİTTİR"
Ortak açıklamanın sonunda Dünya Kupası'nın ticari bir yatırım aracına dönüştürülemeyeceği mesajı yer aldı. UEFA ve federasyonlar şu sözlerle FIFA'ya seslendi:
"Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası hiçbir zaman satılık olmayacaktır."
Bu çıkış, UEFA ile FIFA arasındaki yönetim krizini uluslararası futbolun merkezine taşıdı.
FIFA'NIN PLANI NEYDİ?
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun planı, Dünya Kupası ile diğer FIFA turnuvalarının ticari haklarını yeni bir şirket çatısı altında toplamayı amaçlıyor. Plan, özel yatırımcıların da bu yapıya ortak olmasının önünü açıyor.
FIFA, yeni yapıya "FIFA Forward Enterprise" adını verdi. Kurum, projeyle 4,2 milyar dolara kadar başlangıç sermayesi toplamayı hedefliyor.
FIFA KONTROLÜN KENDİSİNDE TUTMAK İSTİYOR
FIFA, FIFA Forward Enterprise'ın tamamen kuruma ait olacağını ve yönetim kontrolünün kendisinde kalacağını açıkladı. Plana göre özel yatırımcılar yalnızca azınlık hissesi alacak.
FIFA, yatırımcıların yönetimde kontrol yetkisine sahip olmayacağını savunuyor. UEFA ve 55 federasyon ise özel sermayenin yapıya dahil edilmesini Dünya Kupası'nın mülkiyet yapısı açısından kabul etmiyor.
4,2 MİLYAR DOLARLIK PLAN KRİZ ÇIKARDI
FIFA'nın hedeflediği 4,2 milyar dolarlık başlangıç sermayesi, tartışmanın mali boyutunu oluşturuyor.
UEFA cephesi, özel yatırımcıların turnuvaların ticari yapısına dahil olmasının gelecekte daha büyük bir kontrol değişikliğinin önünü açabileceğini savunuyor.
FIFA ise yatırımcıların yalnızca azınlık ortağı olacağını ve sportif yönetimin kurumun elinde kalacağını söylüyor.
Taraflar arasındaki temel anlaşmazlık, Dünya Kupası'nın ticari haklarının özel sermayeye açılıp açılamayacağı noktasında yoğunlaşıyor.
Icardi yerine balonlu yıldız! Galatasaray Nkunku'yu istiyor
Inter Turku - Başakşehir