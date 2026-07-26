Filenin Sultanları 2026 VNL şampiyonu! Turnuvaya damga vuran Melissa Vargas'ın kazandığı MVP ne demek?
2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları'nda 33 sayı üreten Melissa Vargas turnuvaya damga vurdu. Tarihi zaferin ardından Vargas'a verilen ödül MVP ne demek ve hangi kriterlere göre verilir?
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Finalde 33 sayı üreten Melissa Vargas, hem maçın en skorer oyuncusu oldu hem de turnuvanın MVP ödülünü kazandı.
FİNALİN ÖNE ÇIKANLARI
- Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-1 yenerek 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu oldu.
- Melissa Vargas finalde 33 sayı üretti.
- Vargas, maçın en skorer oyuncusu ve turnuvanın MVP'si oldu.
- Milli takım, Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
FİNALDE 33 SAYILIK DEV PERFORMANS
Dört set süren final mücadelesinde hücum yükünü sırtlayan Vargas, 53 hücum denemesinin 27'sini sayıya çevirdi. Milli yıldız, yüzde 51 hücum yüzdesiyle oynadı.
Vargas'ın finaldeki sayı dağılımı şöyle oldu:
Karşılaşmayı artı 21 sayı farkıyla tamamlayan yıldız oyuncu, Brezilya karşısındaki şampiyonluğun başrol isimlerinden biri oldu.
KUPA GİZEM ÖRGE'NIN ELLERİNDE YÜKSELDİ
AA'nın haberine göre Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan finalin ardından ödül töreni düzenlendi.
Milli takım oyuncuları ile teknik heyete altın madalyaları eski Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak verdi. Kupayı ise Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi, kaptan Gizem Örge'ye teslim etti.
Ay-yıldızlı oyuncular, kupanın havaya kalkmasının ardından podyumda büyük sevinç yaşadı. Filenin Sultanları böylece Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
VARGAS ÖDÜLLERE DOYMUYOR
Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla daha önce de önemli bireysel ödüller kazandı. Yıldız oyuncu, 2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda hem En Değerli Oyuncu hem de En İyi Çapraz seçildi.
2024 Milletler Ligi ile Paris Olimpiyat Oyunları'nı en skorer oyuncu olarak tamamlayan Vargas, 2025 Dünya Şampiyonası'nda En İyi Çapraz ve En Skorer ödüllerini aldı.
Milli voleybolcu, 2026 Milletler Ligi'nde de set ve maç başına yakaladığı yüksek sayı ortalamasıyla turnuvaya damga vurdu. Finaldeki 33 sayılık performansı, şampiyonluk kupasının yanına bir de En Değerli Oyuncu ödülünü eklemesini sağladı.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)
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