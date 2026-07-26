Filenin Sultanları 2026 VNL şampiyonu! Turnuvaya damga vuran Melissa Vargas'ın kazandığı MVP ne demek?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Finalde 33 sayı üreten Melissa Vargas, hem maçın en skorer oyuncusu oldu hem de turnuvanın MVP ödülünü kazandı.

Ay-yıldızlı oyuncular, kupanın havaya kalkmasının ardından podyumda büyük sevinç yaşadı. Filenin Sultanları böylece Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Milli takım oyuncuları ile teknik heyete altın madalyaları eski Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak verdi. Kupayı ise Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi, kaptan Gizem Örge'ye teslim etti.

Peki, MVP nedir ve bu ünvan kime verilir? Bu ünvan, bir maçta veya turnuvada takımına en büyük katkıyı sağlayan ve performansıyla öne çıkan sporcuya verilir. Vargas da VNL finallerindeki etkili oyunu sayesinde bu ödülün sahibi oldu.

Bilmeyenler için MVP açılımı, İngilizce "Most Valuable Player" ifadesidir. Türkçede "En Değerli Oyuncu" anlamına gelir.

Karşılaşmayı artı 21 sayı farkıyla tamamlayan yıldız oyuncu, Brezilya karşısındaki şampiyonluğun başrol isimlerinden biri oldu.

Vargas'ın finaldeki sayı dağılımı şöyle oldu:

VARGAS ÖDÜLLERE DOYMUYOR

Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla daha önce de önemli bireysel ödüller kazandı. Yıldız oyuncu, 2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda hem En Değerli Oyuncu hem de En İyi Çapraz seçildi.

2024 Milletler Ligi ile Paris Olimpiyat Oyunları'nı en skorer oyuncu olarak tamamlayan Vargas, 2025 Dünya Şampiyonası'nda En İyi Çapraz ve En Skorer ödüllerini aldı.

Milli voleybolcu, 2026 Milletler Ligi'nde de set ve maç başına yakaladığı yüksek sayı ortalamasıyla turnuvaya damga vurdu. Finaldeki 33 sayılık performansı, şampiyonluk kupasının yanına bir de En Değerli Oyuncu ödülünü eklemesini sağladı.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)